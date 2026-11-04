Η Ευρωβουλή ετοιμάζει νέους κανόνες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ρομπέρτα Μέτσολα προειδοποίησε τους ευρωβουλευτές να μην βασίζονται υπερβολικά στην τεχνητή νοημοσύνη για τη λήψη αποφάσεων, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετοιμάζει νέες οδηγίες για το πώς μπορούν να τη χρησιμοποιούν τα μέλη του.

«Η σύνταξη μιας τροπολογίας με τη βοήθεια της AI δεν μπορεί να αντικαταστήσει ουσιαστικά την εποικοδομητική συζήτηση με έναν συνάδελφο», είπε η Μέτσολα σε εκδήλωση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρωβουλή. Η νομική έρευνα με τη βοήθεια της AI «δεν μπορεί να αντικαταστήσει τελικά την κρίση και την κριτική σκέψη που χρειάζεται για τη λήψη μιας δύσκολης απόφασης», υπογράμμισε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Μέτσολα τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει «δημοκρατική λογοδοσία» και επεσήμανε πως «όταν χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει να το γνωρίζουν οι άνθρωποι». Ανεξάρτητα από το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη σε ένα κοινοβούλιο, «η ευθύνη εξακολουθεί να βαρύνει εκείνους που εξελέγησαν», δήλωσε.

Νομικοί της Ευρωβουλής χρειάστηκαν 2 ημέρες για διαψεύσουν το ChatGOT

Η Ευρωβουλή ετοιμάζει το δικό της εργαλείο ΑΙ για «ευαίσθητες εργασίες», στην εσωτερική υποδομή του, είπε στην ίδια εκδήλωση ο γενικός γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αλεσάντρο Τσιοτσέτι. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico τον περασμένο Ιούλιο, εμπορικά «εργαλεία» τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα ChatGPT, Claude και Llama, μπορούν ακόμα να χρησιμοποιούνται για λιγότερο «ευαίσθητες» εργασίες.

Αξιωματούχοι της Ευρωβουλής έχουν προειδοποιήσει ότι αυξάνονται οι τροπολογίες που έχουν συνταχθεί με χρήση ΑΙ, ανάμεσά τους κάποιες που επικαλούνται νόμους οι οποίοι δεν υπάρχουν. Ο Τσιοτσέτι ανέφερε την περίπτωση ευρωβουλευτή που ζήτησε νομική συμβουλή από την τεχνητή νοημοσύνη και πήρε λάθος απάντηση. «Οι νομικοί μας χρειάστηκαν δύο ημέρες, απλά για να αποδείξουν ότι το ChatGPT κάνει λάθος», είπε.

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Οι νέοι κανονισμοί για την τεχνητή νοημοσύνη

Οι νέοι κανονισμοί για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα παρουσιαστούν «πολύ σύντομα», σημείωσε ο Τσιοτσέτι. Οι ισχύουσες οδηγίες χρονολογούνται από το 2024.

Ουσιαστικά, συνοψίζονται σε τρία ζητήματα: «να είναι ειλικρινείς για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, να μην βάζουν ποτέ ευαίσθητο υλικό σε δημόσιο εργαλείο και να ελέγχουν τα πάντα προτού φύγουν από το γραφείο τους, επειδή υπάρχει το όνομά τους σε αυτό», εξήγησε.

Η σύνταξη και η εξέταση των νομοσχεδίων θα πρέπει να παραμείνει στην αρμοδιότητα των ευρωβουλευτών, υπογράμμισε ο Τσιοτσέτι, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο «να αναθέσουμε την πολιτική συζήτηση» σε ένα chatbot. «Κάθε κείμενο που ψηφίζουμε πρέπει να το έχουν γράψει και ελέγξει άνθρωποι και να είναι πρόθυμοι να το υπερασπιστούν. Όποιος διαβάζει έναν νέο κανονισμό θα πρέπει να μπορεί να διαπιστώσει ποιος αποφάσισε και να τον θεωρήσει υπεύθυνο», κατέληξε.

Πηγή: Politico