Ανάλογα με τις προτιμήσεις, τη διάθεση και τον διαθέσιμο χρόνο τους.

Το Netflix, βλέπει τη συμμετοχή των θεατών να μειώνεται τους τελευταίους μήνες και για τον λόγο αυτό στρέφεται ( πού αλλού; ) στην τεχνητή νοημοσύνη προσθέτοντας μια νέα λειτουργία που θα ενθαρρύνει τους χρήστες να βρουν κάτι νέο να παρακολουθήσουν.

Χθες, Τρίτη (3 Νοεμβρίου) η εταιρεία λάνσαρε το AI Discover, μια νέα (πιλοτική) λειτουργία στην εφαρμογή Netflix TV, αρχικά σε περιορισμένο αριθμό συνδρομητών στις Η.Π.Α.

Στην πρώτη έκδοσή του, το νέο ΑΙ εργαλείο προτείνει στους συνδρομητές να εξερευνήσουν το περιεχόμενο με βάση προκαθορισμένα θέματα (όπως «Κάτι Ελαφρύ», «Τρόμαξέ με», «Αγαπημένες Κωμωδίες Γραφείου», «Βραδιά Ταινίας με την Οικογένεια», «Γρήγορες Παρακολουθήσεις», «Σαπουνόπερες Οικογενειακών Σκανδάλων» ή «Βασιλικές Ίντριγκες»).

Οι προτεινόμενοι τίτλοι (σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ, κ.ά.), εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο, με βάση το ιστορικό παρακολούθησης και τις προτιμήσεις του χρήστη, καθώς και το τι είναι δημοφιλές στην πλατφόρμα.

Ο streamer θα αρχίσει να κυκλοφορεί το AI Discover ευρύτερα στις Η.Π.Α. σε πελάτες που χρησιμοποιούν το Netflix στα αγγλικά σε «έξυπνες» τηλεοράσεις. Στη συνέχεια, αυτή η δυνατότητα θα επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές και συνδρομητές ανά τον κόσμο.

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Αυτό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για το Netflix. H εταιρεία χρησιμοποιεί εδώ και καιρό τεχνολογίες μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης για να προσωποποιεί τις προτάσεις περιεχομένου, αλλά το AI Discover είναι η πρώτη εφαρμογή που απευθύνεται στους χρήστες και την οποία η εταιρεία προβάλλει ως υποστηριζόμενη από τεχνητή νοημοσύνη. Το AI Discover δεν θα είναι διαθέσιμο στα προφίλ των παιδιών.

Η προσδοκία είναι ότι οι τίτλοι που προτείνονται από την τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ένα ακόμη όπλο στην φαρέτρα του Netflix ώστε να αυξήσει τον συνολικό χρόνο παρακολούθησης, ειδικά στην αγορά των Η.Π.Α.

Το Netflix αναφέρει ότι το AI Discover είναι ένα πρότζεκτ σε εξέλιξη για αυτό ζητάει από τους χρήστες να κάνουν σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με το πόσο χρήσιμο το βρίσκουν.

«Σκεφτείτε το AI Discover ως την κουζίνα δοκιμών μας: δοκιμάζουμε και ανακαλύπτουμε νέες συνταγές και η χρήση και η ανατροφοδότησή σας μας βοηθούν να αποφασίσουμε ποιες να κρατήσουμε, να βελτιώσουμε ή να σερβίρουμε επόμενες», λέει το Netflix σε μια ανάρτηση στο blog του για τη νέα λειτουργία. «Ορισμένα μπορεί ακόμη και να ενσωματωθούν στην κύρια εμπειρία του Netflix».

Το AI Discover τροφοδοτείται από μια «νέα έκδοση τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε αναπτύξει και που ανταποκρίνεται σε ό,τι μας λένε τα μέλη σε πραγματικό χρόνο και συνεχώς μαθαίνει», ισχυρίζεται το Netflix.

«Αυτό που μας ενθουσιάζει περισσότερο είναι το πώς νιώθεις όταν το χρησιμοποιείς», λέει η εταιρεία. «Πείτε μας τι ψάχνετε, και η εμπειρία προσαρμόζεται. Πείτε μας ότι μια πρόταση δεν είναι για εσάς και θα το θυμόμαστε στο AI Discover, ώστε να μην συνεχίζει να εμφανίζεται».

Το Netflix έχει επίσης υιοθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη και σε άλλους τομείς της επιχείρησής της. Περίπου 300 τίτλοι από τη βιβλιοθήκη του streamer έχουν χρησιμοποιήσει γενετική τεχνητή νοημοσύνη στη διαδικασία παραγωγής τους. Την άνοιξη η εταιρεία πλήρωσε 587 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει την InterPositive του Μπεν Άφλεκ, και η οποία παρέχει στους κινηματογραφιστές εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για χρήση σε όλα τα στάδια παραγωγής μια σειράς ή ταινίας.