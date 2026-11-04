Η Crédit Mutuel Arkéa δεν έχει διευκρινίσει το ύψος των χρημάτων που υπεξαιρέθηκαν, ωστόσο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε τουλάχιστον 150 εκατομμύρια ευρώ.

Για πρώτη φορά στη Γαλλία και πιθανότατα στην Ευρώπη, μια παραδοσιακή τράπεζα πέφτει θύμα κυβερνοεπίθεσης. Η Crédit Mutuel Arkéa, με έδρα τη Βρετάνη, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ότι δέχθηκε κυβερνοεπίθεση, η οποία επέτρεψε τη διενέργεια «παράνομων συναλλαγών». Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο των χάκερ βρέθηκε η ηλεκτρονική τράπεζα Fortuneo, που ανήκει στον όμιλο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το περιστατικό βρίσκεται πλέον «υπό έλεγχο». Η Crédit Mutuel Arkéa δεν έχει διευκρινίσει το ύψος των χρημάτων που υπεξαιρέθηκαν, ωστόσο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε τουλάχιστον 150 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, σε ανακοίνωσή της, η τράπεζα διαβεβαιώνει τους πελάτες της ότι το περιστατικό «δεν έχει καμία οικονομική συνέπεια για τους ίδιους».

«Αμέσως μόλις έγινε αντιληπτή η επίθεση, οι ομάδες μας κινητοποιήθηκαν και αποφάσισαν, για προληπτικούς λόγους, να αναστείλουν προσωρινά ορισμένες συναλλαγές, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους και να αποτρέψουν νέες δόλιες κινήσεις», ανέφερε η Arkéa.

Πρόσθεσε ότι οι συγκεκριμένες συναλλαγές θα επανεκκινήσουν σύντομα, υπό τις βέλτιστες συνθήκες ασφαλείας, μόλις ολοκληρωθούν οι τελευταίοι έλεγχοι και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

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Θυμίζει... Binance

Η κυβερνοεπίθεση φέρεται να διήρκεσε αρκετές ημέρες. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γκρεγκορί Ρεϊμόν, που ειδικεύεται σε θέματα τεχνολογίας και κυβερνοασφάλειας, οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιούν μεταφορές χρημάτων μέσω της Fortuneo, ορίζοντας οι ίδιοι το όνομα του δικαιούχου.

Όπως εξήγησε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αυτό σήμαινε στην πράξη ότι μπορούσαν να μεταφέρουν χρήματα σε οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό στον κόσμο, χρησιμοποιώντας το όνομα της επιλογής τους.

Το πώς κατάφεραν να διεισδύσουν στο τραπεζικό σύστημα παραμένει άγνωστο. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, οι χάκερ ενδέχεται να χρησιμοποίησαν μεθόδους παρόμοιες με εκείνες που εφαμρόστηκαν στην κυβερνοεπίθεση κατά της πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Binance.

Τα χρήματα που υπεξαιρέθηκαν φέρεται στη συνέχεια να μεταφέρθηκαν σε πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό και την ανάκτησή τους.

Ωστόσο, η Crédit Mutuel Arkéa διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση, η οποία εκτιμάται ότι της επιτρέπει να απορροφήσει τις συγκεκριμένες απώλειες. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανέρχονται σε περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

Με πληροφορίες από lefigaro