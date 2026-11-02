Μεγαλώνει η λίστα των ευρωπαϊκών σουπερμάρκετ που δέχθηκαν κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία τους.

Μετά το Βέλγιο, την Εσθονία και τη Σουηδία, και η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία μπήκαν στη λίστα με τις χώρες εκείνες, των οποίων τα σουπερμάρκετ δέχθηκαν κυβερνοεπίθεση.

Το SuperValu, η τρίτη μεγαλύτερη αλυσίδα σουπερμάρκετ στην Ιρλανδία, ανακοίνωσε πως και τα δικά της ψυγεία δέχθηκαν κυβερνοεπίθεση στο δεύτερο κύμα ύποπτων επιθέσεων σε σουπερμάρκετ σε όλη τη χώρα. Στο παρελθόν ανάλογη επίθεση είχε γίνει σε σουπερμάρκετ στη Γαλλία και την Ολλανδία. Το SuperValu είπε ότι το περιστατικό της κυβερνοεπίθεσης σημειώθηκε σε 13 από 233 καταστήματά του και ότι αναγκάστηκε να πετάξει μεγάλο όγκο κατεψυγμένων και παγωμένων προϊόντων που αλλοιώθηκαν.

Στο Βέλγιο, επίθεση δέχθηκαν οι αλυσίδες Spar, Carrefour, Delhaize, Intermarche, και στη Σουηδία τα ICA, Coop και Axfood. Συνολικά 40 σουπερμάρκετ στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο επηρεάστηκαν από την επίθεση ενώ ένας μικρότερος αριθμός δέχθηκε επίθεση σε καταστήματα στη Σουηδία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία και την Εσθονία.

Στην Εθνονία, ο κατασκευαστής των ψυγείων που δέχθηκαν επίθεση είπε ότι οι χάκερς «μπήκαν» στο σύστημα τους και ανέβασαν την θερμοκρασία στους 50 C. Δέχθηκε ένα κατάστημα Selver ενώ υπάρχουν αναφορές και για άλλες επιχειρήσεις στη χώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ERR.

Η Sabcobel, μία βελγική εταιρεία κατασκευής των ψυγείων που δέχθηκαν επίθεση δήλωσε πως οι μονάδες εξάτμισης τέθηκαν σε λειτουργία απόψυξης, με αποτέλεσμα να θερμανθούν. Η Carrefour είπε ότι 15 από τα καταστήματά της στο Βέλγιο δέχθηκαν επίθεση ενώ σημειώνεται ότι η ίδια αλυσίδα σούπερ μάρκετ είχε δεχθεί επίθεση στη Γαλλία και τον περασμένο μήνα.

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«Πρόκειται για κυβερνοεπίθεση, δεν υπάρχει άλλος λόγος» ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Carrefour στο Βέλγιο, Mich Vergauwen. Διευκρίνισε ότι η ζημιά ωστόσο είναι περιορισμένη και τόνισε πως 15 από τα 70 συνολικά καταστήματα δέχθηκαν επίθεση αλλά όχι σε όλα τα ψυγεία της.

Στην περίπτωση της Σουηδίας εκπρόσωπος της ICA επιβεβαίωσε πως το περιστατικό έχει επηρεάσει έναν μικρό αριθμό καταστημάτων εκτός του κεντρικού δικτύου.

«Η ICA προς το παρόν στηρίζει τα καταστήματα που δέχθηκαν επίθεση για τη διαχείριση της κατάστασης» ανακοίνωσε.

Επτά από το 800 καταστήματα της Coop στη Σουηδία επίσης δέχθηκαν επίθεση αλλά σύμφωνα με την εταιρεία η κατάσταση είναι προς το παρόν υπό έλεγχο.

Κατάστημα της Delhaize στην πόλη Hoeilaart του Βελγίου ανακοίνωσε πως η ζημιά που υπέστη ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. Ο διευθυντής του καταστήματος είπε ότι σε αυτή την εκτίμηση δεν έχει υπολογιστεί καν η ζημιά που θα προκύψει από το κλείσιμο του καταστήματος.

Εκπρόσωπος της δανέζικης εταιρείας Danfoss δήλωσε στα ολλανδικά Μέσα πως τα συστήματα ψύξης τουλάχιστον 17 εταιρειών στην Ολλανδία δέχθηκαν επίθεση, επηρεάζοντας τα χασάπικα και τα μικρά καταστήματα σε γειτονιές.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση. Τόσο η βελγική όσο και η σουηδική αρχή κατά των κυβερνοεπιθέσεων δήλωσαν ότι ελέγχουν το περιστατικό.

Με πληροφορίες του BBC/Guardian