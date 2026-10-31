Πέρα από τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά αιτήματα, η νέα έκρηξη διαμαρτυρίας συνδέεται και με το ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον στη Γαλλία.

Η Γαλλία βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με ένα κύμα μαζικών κινητοποιήσεων, καθώς χιλιάδες πολίτες, στην πλειονότητά τους νέοι, κατέβηκαν στους δρόμους για τρίτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για το αυξημένο κόστος ζωής, τα προβλήματα στην εκπαίδευση και την κυβερνητική πολιτική. Οι διαδηλώσεις του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου επεκτάθηκαν σε πολλές γαλλικές πόλεις, ενώ η κατάσταση στο Παρίσι έγινε ιδιαίτερα τεταμένη, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων και να σημειώνονται συγκρούσεις με ομάδες διαδηλωτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών, όπως αναφέρει το SkyNews, περίπου 320.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός αισθητά μικρότερος από τους 410.000 της προηγούμενης εβδομάδας και τους περίπου 550.000 που είχαν διαδηλώσει στις 17 Οκτωβρίου. Ωστόσο, οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από την επίσημη εκτίμηση. Στο Παρίσι, σύμφωνα με τις κυβερνητικές αναφορές, περίπου 70.000 άνθρωποι έλαβαν μέρος στη μεγάλη πορεία.

{https://x.com/L_ThinkTank/status/2116571190990938523}

Επεισόδια στο Παρίσι – Δακρυγόνα και συγκρούσεις με την αστυνομία

Η μεγάλη πορεία στο Παρίσι ξεκίνησε από την περιοχή Πορτ ντε Μπαγκνολέ, στα ανατολικά της γαλλικής πρωτεύουσας, με κατεύθυνση την Πορτ ντε Σαραντόν. Η διαδρομή είχε τροποποιηθεί έπειτα από απόφαση των αρχών, οι οποίες επιδίωξαν να απομακρύνουν τους διαδηλωτές από το κέντρο της πόλης και να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων καταστροφών σε εμπορικές επιχειρήσεις και δημόσιους χώρους.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν πίσω από ομάδες φοιτητών που ηγήθηκαν της πορείας, ενώ στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν και μέλη της περιφρούρησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης CGT. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της κινητοποίησης.

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Αρχικά, η ατμόσφαιρα παρέμενε σχετικά ήρεμη. Ωστόσο, προς το τέλος της διαδήλωσης η κατάσταση μεταβλήθηκε αισθητά. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Sky News στο Παρίσι, Alistair Bunkall, σημειώθηκαν εντάσεις, εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα και αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν στη χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Ο δημοσιογράφος του βρετανικού δικτύου χρειάστηκε, μάλιστα, να φορέσει προστατευτική μάσκα λόγω της έντονης παρουσίας δακρυγόνων στην περιοχή. Όπως μετέδωσε, αρκετοί διαδηλωτές αποχώρησαν, καθώς δεν ήθελαν να εμπλακούν στα επεισόδια, ενώ μια μικρότερη ομάδα παρέμεινε στο σημείο και συνέχισε τις συγκρούσεις.

{https://x.com/visegrad24/status/2116568595421331845}

Επεισόδια και εντάσεις καταγράφηκαν επίσης στη Μασσαλία, τη Λυών και την Τουλούζη. Στη Λυών, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και ατόμων ντυμένων στα μαύρα, με τις αρχές να χρησιμοποιούν δακρυγόνα για να διαλύσουν ομάδες που βρίσκονταν στην κεφαλή της πορείας. Στη Μασσαλία καταγράφηκαν εντάσεις και προειδοποιήσεις από την αστυνομία, ενώ στην Τουλούζη χρησιμοποιήθηκε και όχημα εκτόξευσης νερού.

Σε επιφυλακή 70.000 αστυνομικοί λόγω του Halloween

Η γαλλική κυβέρνηση είχε θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας, φοβούμενη ότι οι κινητοποιήσεις θα μπορούσαν να μετατραπούν σε νέες ταραχές, ιδιαίτερα μετά τη δύση του ηλίου, καθώς οι διαδηλώσεις συνέπεσαν με τις εκδηλώσεις για το Halloween.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, προειδοποίησε για πολύ υψηλό κίνδυνο επεισοδίων και διαμήνυσε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις θα αντιδράσουν αυστηρά σε κάθε περιστατικό βίας. Συνολικά, περίπου 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες αναπτύχθηκαν σε ολόκληρη τη Γαλλία, προκειμένου να αποτρέψουν νέες λεηλασίες, εμπρησμούς και επιθέσεις.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στις αρχές το ενδεχόμενο χρήσης αποκριάτικων μασκών και μεταμφιέσεων για την απόκρυψη της ταυτότητας ατόμων που ενδέχεται να προκαλέσουν επεισόδια. Η σύμπτωση των κινητοποιήσεων με το Halloween θεωρείται ένας επιπλέον παράγοντας που δυσκολεύει το έργο της αστυνομίας.

Στο Παρίσι, οι αρχές προχώρησαν σε περιορισμούς στην πρόσβαση στην πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République) και στην περιοχή Les Halles, από τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 06:00 το πρωί της Κυριακής. Παράλληλα, επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας για ασυνόδευτους ανηλίκους από τις 21:00 στην περιοχή των Ηλυσίων Πεδίων.

{https://x.com/FoxNews/status/2116571996246978664}

Ωστόσο, προηγούμενη αντίστοιχη απόφαση είχε ανασταλεί από δικαστήριο του Παρισιού, το οποίο είχε κρίνει ότι συνιστούσε σοβαρό και παράνομο περιορισμό της ελευθερίας μετακίνησης.

Από τις σχολικές διαμαρτυρίες σε ένα ευρύτερο κύμα κοινωνικής δυσαρέσκειας

Οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα από μαθητές λυκείου, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την κατάσταση στις σχολικές υποδομές, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Οι μαθητές θεωρούν ότι το συγκεκριμένο σύστημα δημιουργεί ανισότητες και αδικεί όσους προέρχονται από λιγότερο ευνοημένα κοινωνικά στρώματα.

Σταδιακά, ωστόσο, το αρχικό μαθητικό κίνημα διευρύνθηκε, προσελκύοντας συνδικάτα, φοιτητές, ακτιβιστές για το κλίμα και πολίτες που εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την ακρίβεια και τις κυβερνητικές επιλογές.

Τα αιτήματα των συμμετεχόντων δεν είναι ενιαία. Άλλοι ζητούν καλύτερες συνθήκες στην εκπαίδευση και περισσότερες δημόσιες επενδύσεις, άλλοι διεκδικούν μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους διαβίωσης, ενώ σημαντικό μέρος των διαδηλωτών εκφράζει ευρύτερη δυσαρέσκεια απέναντι στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την πολιτική του.

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Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των συγκεντρώσεων πραγματοποιείται ειρηνικά, μικρότερες ομάδες έχουν επανειλημμένα προκαλέσει συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, χρησιμοποιώντας πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα. Οι ταραχές της 17ης Οκτωβρίου αποτέλεσαν χαρακτηριστικό παράδειγμα της κλιμάκωσης, με λεηλασίες, βανδαλισμούς και εκτεταμένες επιχειρήσεις καταστολής.

Η πολιτική κρίση και το βάρος του δημόσιου χρέους

Πέρα από τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά αιτήματα, η νέα έκρηξη διαμαρτυρίας συνδέεται και με το ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον στη Γαλλία.

Όπως επισημαίνει το Sky News, η πολιτική αβεβαιότητα και η δυσκολία της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις κοινωνικές πιέσεις ενισχύουν τη δυσαρέσκεια. Το γαλλικό δημόσιο χρέος προσεγγίζει το 120% του ΑΕΠ, περιορίζοντας τα περιθώρια για νέες δημόσιες δαπάνες και παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να ανακουφίσουν τα νοικοκυριά.

Την ίδια στιγμή, η χώρα εισέρχεται σταδιακά σε μια περίοδο πολιτικών διεργασιών ενόψει της επόμενης προεδρικής αναμέτρησης, καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να ολοκληρώσει τη θητεία του τον επόμενο χρόνο, έχοντας συμπληρώσει το συνταγματικό όριο των δύο διαδοχικών θητειών.

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Στο πολιτικό σκηνικό, η Μαρίν Λεπέν από την ακροδεξιά και ο Ζαν-Λικ Μελανσόν από την αριστερά επιχειρούν να αξιοποιήσουν το κλίμα κοινωνικής δυσαρέσκειας, προβάλλοντας διαφορετικές ερμηνείες για τα αίτια της κρίσης. Η Λεπέν παρουσιάζει τις αναταραχές ως ένδειξη βαθύτερης αποσταθεροποίησης της χώρας, ενώ ο Μελανσόν συνδέει τις κινητοποιήσεις με τη διεκδίκηση κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι διαδηλώσεις επεκτείνονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Η αναταραχή δεν περιορίζεται στη Γαλλία, καθώς το κύμα κινητοποιήσεων έχει αρχίσει να επηρεάζει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τη νεολαία να βρίσκεται στο επίκεντρο των διαμαρτυριών.

Στη Γερμανία, η πρωτοβουλία νεολαίας «Gen Z regelt» κάλεσε σε κινητοποιήσεις σε 34 πόλεις, με βασικά αιτήματα την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της δημόσιας υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής. Οι διαδηλωτές εκφράζουν επίσης την αντίθεσή τους στην ενδεχόμενη επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

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Περισσότεροι από 180.000 άνθρωποι είχαν δηλώσει συμμετοχή στις κινητοποιήσεις μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, η πραγματική προσέλευση εμφανιζόταν αισθητά μικρότερη, με περίπου 6.000 διαδηλωτές να καταγράφονται συνολικά στο Βερολίνο, τη Φρανκφούρτη και το Μόναχο. Στο Βερολίνο, η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε κοντά στην Πύλη του Βραδεμβούργου, ενώ ορισμένα καταστήματα στη λεωφόρο Κουρφίρστενταμ κάλυψαν προληπτικά τις βιτρίνες τους.

Στην Κολωνία, οι αστυνομικές αρχές ακύρωσαν προγραμματισμένη νεανική πορεία και ζήτησαν να μετατραπεί σε στατική συγκέντρωση, λόγω της παρουσίας ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα. Στο Αμβούργο καταγράφηκαν καπνοί και μικρές εστίες φωτιάς κοντά σε σημεία συγκέντρωσης διαδηλωτών.

Ανησυχία επικρατεί και στην Ισπανία. Στη Βαρκελώνη, η καταλανική αστυνομία σχεδίαζε να ενεργοποιήσει το υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής, μετά από ανώνυμο δίκτυο στο TikTok που απηύθυνε καλέσματα για νέες συγκεντρώσεις. Τα επεισόδια της προηγούμενης εβδομάδας είχαν οδηγήσει σε περίπου 130 συλλήψεις, στην πλειονότητά τους ανηλίκων.

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Στην Ιταλία, οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται επίσης σε αυξημένη ετοιμότητα, μετά τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν στο Μιλάνο, το Τορίνο και την Μπολόνια. Παράλληλα, καλέσματα για διαδηλώσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταγραφεί στο Βέλγιο, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Ελβετία και την Πορτογαλία.

Ιδιαίτερα τεταμένη είναι η κατάσταση και στην Αλβανία, όπου οι κινητοποιήσεις έχουν λάβει ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Στα Τίρανα, διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, φωτοβολίδες και αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με γκλομπ, υδροφόρα οχήματα και δακρυγόνα.

Οι φοιτητές ζητούν μείωση των διδάκτρων, μεγαλύτερες επενδύσεις στην εκπαίδευση και αντιμετώπιση της διαφθοράς. Παράλληλα, έχουν ενταχθεί σε ένα ευρύτερο αντικυβερνητικό κίνημα που ζητά την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.