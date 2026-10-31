Η αντιπαράθεση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας συνηθισμένης φοιτητικής διαμαρτυρίας, καθώς σημαντικό μέρος των συμμετεχόντων συνδέει τα αιτήματα για την εκπαίδευση με τη συνολική λειτουργία του κράτους και την πολιτική κατάσταση στην Αλβανία.

Νέος γύρος έντασης ξέσπασε στα Τίρανα, όπου φοιτητές και διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, μετατρέποντας τις κινητοποιήσεις κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα σε πεδίο σφοδρών επεισοδίων. Μολότοφ, πέτρες, πυροτεχνήματα και δακρυγόνα συνέθεσαν το σκηνικό έξω από κυβερνητικά κτίρια και την έδρα της αλβανικής κυβέρνησης, ενώ οι διαδηλωτές εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, απορρίπτοντας την πρόσκληση του πρωθυπουργού για διάλογο.

Η ένταση στην αλβανική πρωτεύουσα αποτελεί συνέχεια ενός κύματος φοιτητικών και αντικυβερνητικών διαμαρτυριών που έχει προκαλέσει σοβαρούς κραδασμούς στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Οι αρχικές διεκδικήσεις για καλύτερες συνθήκες στα πανεπιστήμια, χαμηλότερα δίδακτρα και μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση της εκπαίδευσης έχουν πλέον διευρυνθεί, με τους διαδηλωτές να θέτουν στο επίκεντρο ζητήματα διαφθοράς, κυβερνητικής διαχείρισης και πολιτικής ευθύνης.

{https://x.com/Tirana_Report/status/2116542975203315973}

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα αλβανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι συγκεντρωμένοι δεν περιορίστηκαν σε ειρηνικές διαμαρτυρίες, καθώς ομάδες διαδηλωτών επιτέθηκαν με πέτρες και αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς στις αστυνομικές δυνάμεις. Οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα και άλλα μέσα καταστολής, επιχειρώντας να απομακρύνουν το πλήθος από τα κυβερνητικά κτίρια.

Απορρίπτουν τον διάλογο με τον Έντι Ράμα οι φοιτητές

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, έχει επανειλημμένα απευθύνει πρόσκληση στους φοιτητές να προσέλθουν σε διάλογο, επιχειρώντας να εκτονώσει την κρίση. Μάλιστα, προχώρησε σε μια συμβολική κίνηση, τοποθετώντας καρέκλες έξω από το γραφείο του, προκειμένου να δείξει ότι είναι διαθέσιμος να συζητήσει τα αιτήματά τους.

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Ωστόσο, οι διαδηλωτές δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, εκφράζοντας βαθιά δυσπιστία απέναντι στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Η συμβολική πρωτοβουλία του πρωθυπουργού αντιμετωπίστηκε με αρνητική διάθεση, ενώ οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν με κεντρικό αίτημα την ανάληψη πολιτικής ευθύνης και την παραίτησή του.

Οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι δεν αρκούν οι συζητήσεις και οι υποσχέσεις, αλλά απαιτούν συγκεκριμένες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, ουσιαστική αντιμετώπιση της διαφθοράς και βελτίωση των προοπτικών για τη νέα γενιά.

Μολότοφ και δακρυγόνα έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 14:00 τοπική ώρα έξω από το υπουργείο Παιδείας, όπου είχαν συγκεντρωθεί φοιτητές και άλλοι πολίτες. Αρχικά, ομάδες διαδηλωτών με καλυμμένα πρόσωπα έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και άναψαν καπνογόνα, προκαλώντας την παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων.

Από τα μεγάφωνα, οι αστυνομικοί κάλεσαν τους συγκεντρωμένους να απομακρυνθούν από τις βίαιες ενέργειες. Ωστόσο, ορισμένοι διαδηλωτές απάντησαν πετώντας πέτρες και χρησιμοποιώντας σφεντόνες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, με την αστυνομία να κάνει αρχικά χρήση υδροφόρων οχημάτων για να διαλύσει το πλήθος.

Στη συνέχεια, η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω, καθώς διαδηλωτές εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ προς αστυνομικά οχήματα, με τους αστυνομικούς να απαντούν με δακρυγόνα και ρίψεις νερού.

Η έντονη βροχόπτωση που εκδηλώθηκε στην περιοχή προκάλεσε προσωρινή διακοπή των επεισοδίων. Ωστόσο, η ηρεμία δεν κράτησε για πολύ.

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Περίπου στις 17:00, ομάδες διαδηλωτών κινήθηκαν προς το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, όπου ξέσπασαν νέες συγκρούσεις. Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν και πάλι δακρυγόνα και υδροφόρα οχήματα, επιχειρώντας να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους.

Το πρωθυπουργικό γραφείο και το υπουργείο Εσωτερικών τέθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική προστασία, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας. Σε ετοιμότητα βρίσκονταν επίσης ειδικές μονάδες ταχείας επέμβασης και υδροφόρα οχήματα.

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Αξιοσημείωτο είναι ότι αρκετοί διαδηλωτές απηύθυναν εκκλήσεις για ειρηνική συνέχιση των κινητοποιήσεων, επιχειρώντας να αποτρέψουν την περαιτέρω κλιμάκωση της βίας.

Αποστάσεις από την αντιπολίτευση κρατούν οι φοιτητές

Στις κινητοποιήσεις συμμετείχε και το Δημοκρατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης, υπό τον Σαλί Μπερίσα, το οποίο είχε απευθύνει κάλεσμα για πανεθνική διαμαρτυρία και στήριξη των φοιτητών.

Η πορεία των υποστηρικτών του Δημοκρατικού Κόμματος ξεκίνησε από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, με βουλευτές να βρίσκονται στην κεφαλή της, και κατευθύνθηκε αρχικά προς το γραφείο του πρωθυπουργού και στη συνέχεια προς το υπουργείο Παιδείας.

Ωστόσο, η προσπάθεια των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους φοιτητές δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Οι τελευταίοι απέρριψαν την πρόσκληση να συμμετάσχουν από κοινού στις αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες, ξεκαθαρίζοντας ότι η κινητοποίησή τους δεν αποτελεί κομματική πρωτοβουλία.

«Αυτή η διαμαρτυρία είναι του λαού και όχι των κομμάτων», ήταν το μήνυμα που έστειλαν, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα.

Η στάση αυτή αποτυπώνει την προσπάθεια των φοιτητών να διατηρήσουν την αυτονομία του κινήματός τους, αποφεύγοντας να ταυτιστούν με την παραδοσιακή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Από την εκπαίδευση στη γενικευμένη αμφισβήτηση της κυβέρνησης

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με αιτήματα που αφορούν άμεσα την ανώτατη εκπαίδευση. Οι φοιτητές ζητούν μείωση των διδάκτρων, μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών και ουσιαστική οικονομική στήριξη των νέων.

Σταδιακά, όμως, οι διαμαρτυρίες απέκτησαν ευρύτερο πολιτικό χαρακτήρα, με την καταγγελία της διαφθοράς και την απαίτηση για παραίτηση του Έντι Ράμα να κυριαρχούν πλέον στα συνθήματα των συγκεντρωμένων.

Η δυσαρέσκεια συνδέεται και με ευρύτερα προβλήματα της αλβανικής κοινωνίας, όπως η ανεργία, οι περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές και η αίσθηση ότι η νέα γενιά δεν έχει επαρκείς δυνατότητες να οικοδομήσει το μέλλον της στη χώρα.

Παράλληλα, το κύμα των διαμαρτυριών έχει συνδεθεί με τις αντιδράσεις για την ανάπτυξη πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στις ακτές της νότιας Αλβανίας, ένα επενδυτικό σχέδιο που έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω της σύνδεσής του με την εταιρεία του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Έντι Ράμα, από την πλευρά του, έχει απορρίψει τις εκκλήσεις για παραίτηση και έχει επαναλάβει ότι επιθυμεί τον διάλογο με τους φοιτητές, ενώ έχει προειδοποιήσει για αυστηρή αντιμετώπιση των περιστατικών βίας.