Γιατί είναι επικίνδυνη, πώς αναγνωρίζεται και πότε χρειάζεται άμεση νοσοκομειακή αντιμετώπιση.

Η μηνιγγίτιδα είναι μία από τις λοιμώξεις που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθεί εξαιρετικά γρήγορα και να απειλήσει ακόμη και τη ζωή του ασθενούς. Πρόκειται για φλεγμονή των μηνίγγων, δηλαδή των προστατευτικών μεμβρανών που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Αν και αρκετές μορφές της νόσου είναι αντιμετωπίσιμες, η βακτηριακή μηνιγγίτιδα αποτελεί σοβαρή ιατρική κατάσταση που απαιτεί άμεση διάγνωση και νοσοκομειακή περίθαλψη. Το πρόβλημα είναι ότι τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να θυμίζουν μια συνηθισμένη ίωση ή γρίπη, με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζεται πάντα εγκαίρως η σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο έντονος πονοκέφαλος, ο υψηλός πυρετός, η δυσκαμψία στον αυχένα, η ναυτία και η ευαισθησία στο φως είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά σημάδια που χρειάζονται προσοχή. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αναγνώριση των συμπτωμάτων στα βρέφη και τα μικρά παιδιά, καθώς η κλινική εικόνα μπορεί να είναι διαφορετική από εκείνη των ενηλίκων.

Τι είναι η μηνιγγίτιδα και από τι προκαλείται

Η μηνιγγίτιδα χαρακτηρίζεται από φλεγμονή των μηνίγγων, των μεμβρανών που καλύπτουν και προστατεύουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.

Η εμφάνισή της συνδέεται κυρίως με λοιμώξεις από ιούς και βακτήρια, ενώ σε σπανιότερες περιπτώσεις μπορεί να προκληθεί από μύκητες, παράσιτα ή μη λοιμώδεις παράγοντες, όπως ορισμένα φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα.

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Οι βασικές μορφές της είναι οι εξής:

Βακτηριακή μηνιγγίτιδα: Είναι η σοβαρότερη μορφή της νόσου και μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε λίγες ώρες. Συχνά προκαλείται από τον μηνιγγιτιδόκοκκο (Neisseria meningitidis), τον πνευμονιόκοκκο (Streptococcus pneumoniae) και τον αιμόφιλο της ινφλουέντζας τύπου b (Haemophilus influenzae type b). Απαιτεί άμεση νοσοκομειακή αντιμετώπιση και κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία.

Ιογενής μηνιγγίτιδα: Είναι συχνότερη από τη βακτηριακή και συνήθως έχει ηπιότερη πορεία. Μπορεί να προκληθεί από εντεροϊούς, τον ιό του απλού έρπητα και άλλους ιούς. Οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι αναρρώνουν, ωστόσο απαιτείται ιατρική αξιολόγηση.

Μυκητιασική μηνιγγίτιδα: Είναι σχετικά σπάνια και εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Παρασιτική μηνιγγίτιδα: Προκαλείται από συγκεκριμένα παράσιτα και αποτελεί σπάνια μορφή της νόσου.

Μη λοιμώδης μηνιγγίτιδα: Μπορεί να συνδέεται με αυτοάνοσα νοσήματα, ορισμένα φάρμακα ή άλλες παθολογικές καταστάσεις και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η βασική διαφορά μεταξύ της ιογενούς και της βακτηριακής μορφής αφορά τη σοβαρότητα και την αντιμετώπιση. Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως σηψαιμία, νευρολογικές βλάβες, απώλεια ακοής, ακόμη και θάνατο, εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Πώς κολλάει η μηνιγγίτιδα

Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα αφορά τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται η μηνιγγίτιδα και το κατά πόσο μπορεί κάποιος να μολυνθεί από μια απλή επαφή με ασθενή.

Η απάντηση εξαρτάται από το παθογόνο που προκαλεί τη νόσο, καθώς δεν μεταδίδονται όλες οι μορφές της με τον ίδιο τρόπο.

Στην περίπτωση της μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας, το βακτήριο μεταδίδεται κυρίως μέσω σταγονιδίων του αναπνευστικού και εκκρίσεων του στόματος και της μύτης. Συνήθως απαιτείται στενή και παρατεταμένη επαφή με κάποιον που φέρει το μικρόβιο.

Οι συνηθέστεροι τρόποι μετάδοσης περιλαμβάνουν:

Το φιλί και τη στενή επαφή με μολυσμένο άτομο.

Τον βήχα και το φτέρνισμα σε κοντινή απόσταση.

Την κοινή χρήση ποτηριών, μπουκαλιών και μαχαιροπήρουνων.

Την παρατεταμένη παραμονή στον ίδιο κλειστό χώρο.

Ορισμένα βακτήρια που μπορούν να προκαλέσουν μηνιγγίτιδα ενδέχεται να υπάρχουν στη μύτη και τον φάρυγγα υγιών ανθρώπων, χωρίς να προκαλούν συμπτώματα. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί φορείς και να μεταδώσουν το μικρόβιο σε άλλους.

Αντίστοιχα, οι ιοί που προκαλούν ιογενή μηνιγγίτιδα μπορούν να μεταδοθούν με διαφορετικούς τρόπους. Οι εντεροϊοί, για παράδειγμα, μεταδίδονται κυρίως μέσω της κοπρανοστοματικής οδού, δηλαδή από μολυσμένα χέρια, τρόφιμα, νερό ή επιφάνειες. Άλλοι ιοί μεταδίδονται μέσω αναπνευστικών εκκρίσεων.

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η μηνιγγίτιδα δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα όσο το κοινό κρυολόγημα ή η γρίπη. Μια στιγμιαία συνάντηση ή η απλή παρουσία στον ίδιο δημόσιο χώρο δεν συνεπάγεται αυτομάτως κίνδυνο μόλυνσης. Επίσης, η έκθεση σε ένα βακτήριο ή έναν ιό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το άτομο θα αναπτύξει μηνιγγίτιδα.

Ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα της μηνιγγίτιδας στους ενήλικες

Η αναγνώριση των πρώτων συμπτωμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η βακτηριακή μηνιγγίτιδα μπορεί να επιδεινωθεί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Στους ενήλικες, τα αρχικά σημάδια μπορεί να μοιάζουν με εκείνα μιας γρίπης ή άλλης λοίμωξης. Ωστόσο, ο συνδυασμός συγκεκριμένων συμπτωμάτων και η γρήγορη επιδείνωσή τους αποτελούν σημαντικές ενδείξεις που δεν πρέπει να αγνοούνται.

Τα κυριότερα συμπτώματα είναι:

Έντονος και ξαφνικός πονοκέφαλος: Πρόκειται συχνά για έναν ασυνήθιστα δυνατό πονοκέφαλο, ο οποίος δεν υποχωρεί εύκολα.

Υψηλός πυρετός: Μπορεί να εμφανιστεί απότομα και να συνοδεύεται από ρίγος.

Δυσκαμψία στον αυχένα: Ο ασθενής δυσκολεύεται να κινήσει τον αυχένα ή να φέρει το πηγούνι προς το στήθος.

Ναυτία και έμετος: Μπορεί να εμφανιστούν μαζί με τον έντονο πονοκέφαλο.

Φωτοφοβία: Έντονη ευαισθησία στο φως, το οποίο προκαλεί δυσφορία ή επιδεινώνει τον πονοκέφαλο.

Υπνηλία και κόπωση: Το άτομο μπορεί να εμφανίζει ασυνήθιστη εξάντληση και δυσκολία να παραμείνει ξύπνιο.

Σύγχυση: Μπορεί να παρατηρηθούν αποπροσανατολισμός, δυσκολία στην επικοινωνία ή αλλαγές στη συμπεριφορά.

Κρύα άκρα και μυϊκοί πόνοι: Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται ρίγος, πόνοι στα άκρα και αίσθημα έντονης αδυναμίας.

Εξανθήματα: Μπορεί να εμφανιστούν μικρές κόκκινες ή μωβ κηλίδες στο δέρμα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μηνιγγιτιδοκοκκικής λοίμωξης που συνοδεύεται από σηψαιμία.

Τα συμπτώματα στα βρέφη και τα μικρά παιδιά

Στα βρέφη και στα μικρά παιδιά η αναγνώριση της μηνιγγίτιδας μπορεί να είναι δυσκολότερη, καθώς δεν είναι πάντα σε θέση να περιγράψουν τι αισθάνονται.

Τα σημάδια μπορεί να είναι πιο διακριτικά και να αφορούν κυρίως αλλαγές στη συμπεριφορά, στη διατροφή και στη γενικότερη κατάστασή τους.

Οι γονείς θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα τα ακόλουθα:

Πυρετό ή ασυνήθιστα χαμηλή θερμοκρασία σώματος.

Έντονο, ασυνήθιστο ή διαπεραστικό κλάμα.

Ευερεθιστότητα και δυσκολία να ηρεμήσει το παιδί.

Άρνηση λήψης τροφής ή δυσκολία στη σίτιση.

Εμετούς.

Υπερβολική υπνηλία και δυσκολία αφύπνισης.

Λήθαργο ή ασυνήθιστη χαλάρωση του σώματος.

Ωχρό ή κηλιδωτό δέρμα.

Διόγκωση ή ένταση της πηγής, δηλαδή του μαλακού σημείου στην κορυφή του κεφαλιού.

Στα μικρά παιδιά η δυσκαμψία του αυχένα μπορεί να απουσιάζει, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την παρατήρηση της συνολικής κλινικής εικόνας.

Εάν ένα βρέφος εμφανίζει ασυνήθιστη συμπεριφορά, δυσκολεύεται να ξυπνήσει ή αρνείται να φάει, απαιτείται άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Το εξάνθημα που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Ένα από τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν σε περίπτωση μηνιγγιτιδοκοκκικής λοίμωξης είναι ένα χαρακτηριστικό αιμορραγικό εξάνθημα.

Πρόκειται για μικρές κόκκινες ή μωβ κηλίδες στο δέρμα, οι οποίες δεν εξαφανίζονται όταν ασκηθεί πίεση πάνω τους. Το εξάνθημα μπορεί να συνδέεται με μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία, μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση.

Πότε η μηνιγγίτιδα γίνεται επείγουσα κατάσταση

Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα είναι μια λοίμωξη που μπορεί να εξελιχθεί ταχύτατα. Για τον λόγο αυτό, η καθυστέρηση στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν εμφανίζονται:

Υψηλός πυρετός σε συνδυασμό με έντονο πονοκέφαλο.

Δυσκαμψία του αυχένα.

Σύγχυση ή αλλαγή επιπέδου συνείδησης.

Έντονη υπνηλία ή δυσκολία αφύπνισης.

Σπασμοί.

Εξάνθημα με κόκκινες ή μωβ κηλίδες που δεν υποχωρούν με την πίεση.

Κρύα άκρα και ασυνήθιστα ωχρό ή γκριζωπό δέρμα.

Δυσκολία στην αναπνοή ή ταχεία επιδείνωση της γενικής κατάστασης.

Η έγκαιρη νοσοκομειακή αξιολόγηση είναι καθοριστική, ιδιαίτερα όταν υπάρχει πιθανότητα βακτηριακής λοίμωξης.

Πώς γίνεται η διάγνωση και ποια είναι η θεραπεία

Η διάγνωση της μηνιγγίτιδας πραγματοποιείται από γιατρό και βασίζεται στην αξιολόγηση των συμπτωμάτων, την κλινική εξέταση και τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις.

Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να χρειαστούν αιματολογικές εξετάσεις και οσφυονωτιαία παρακέντηση, μέσω της οποίας λαμβάνεται δείγμα εγκεφαλονωτιαίου υγρού για να προσδιοριστεί το αίτιο της φλεγμονής.

Η θεραπεία εξαρτάται από τον μικροοργανισμό που ευθύνεται για τη νόσο.

Στη βακτηριακή μηνιγγίτιδα απαιτείται άμεση χορήγηση αντιβιοτικών στο νοσοκομείο, ενώ μπορεί να χρειαστεί και πρόσθετη υποστηρικτική θεραπεία. Αντίθετα, η αντιμετώπιση της ιογενούς μορφής εξαρτάται από τον υπεύθυνο ιό και τη βαρύτητα της κατάστασης. Σε αρκετές περιπτώσεις περιλαμβάνει υποστηρικτική αγωγή, ενώ ορισμένες ιογενείς λοιμώξεις απαιτούν ειδική αντιική θεραπεία.

Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών.

Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τη μηνιγγίτιδα

Η πρόληψη αποτελεί βασικό παράγοντα για τον περιορισμό των περιστατικών μηνιγγίτιδας. Ένα από τα σημαντικότερα διαθέσιμα μέσα προστασίας είναι ο εμβολιασμός, καθώς υπάρχουν εμβόλια για αρκετούς από τους μικροοργανισμούς που προκαλούν βακτηριακή μηνιγγίτιδα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εμβόλια κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου, του πνευμονιόκοκκου και του αιμόφιλου της ινφλουέντζας τύπου b.

Οι συστάσεις εμβολιασμού διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, το ιατρικό ιστορικό και τους παράγοντες κινδύνου. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό οι γονείς και οι ενήλικες να συμβουλεύονται τον παιδίατρο ή τον θεράποντα γιατρό τους σχετικά με το ισχύον Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Επιπλέον, χρήσιμα προληπτικά μέτρα είναι:

Το συχνό και σχολαστικό πλύσιμο των χεριών.

Η κάλυψη του στόματος και της μύτης κατά τον βήχα και το φτέρνισμα.

Η αποφυγή κοινής χρήσης ποτηριών, μπουκαλιών, μαχαιροπήρουνων και προσωπικών αντικειμένων.

Ο καλός αερισμός των κλειστών χώρων.

Η αποφυγή στενής επαφής με άτομα που νοσούν.

Η τήρηση των οδηγιών των υγειονομικών αρχών σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος.

Ειδικά για τη βακτηριακή μηνιγγίτιδα από μηνιγγιτιδόκοκκο, τα άτομα που είχαν στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα ενδέχεται να χρειαστούν προληπτική αντιβιοτική αγωγή (χημειοπροφύλαξη). Η απόφαση λαμβάνεται από τους αρμόδιους γιατρούς και τις υγειονομικές αρχές, όπως ο ΕΟΔΥ.

Οι επιπλοκές που μπορεί να αφήσει η μηνιγγίτιδα

Παρότι πολλοί ασθενείς αναρρώνουν, ιδιαίτερα μετά από ιογενή μηνιγγίτιδα, οι σοβαρές βακτηριακές μορφές μπορεί να αφήσουν μόνιμες επιπτώσεις στην υγεία.

Μεταξύ των πιθανών επιπλοκών περιλαμβάνονται:

Απώλεια ακοής.

Προβλήματα όρασης.

Νευρολογικές βλάβες.

Διαταραχές μνήμης και δυσκολίες στην ομιλία.

Επιληπτικές κρίσεις.

Αδυναμία ή κινητικά προβλήματα στα άκρα.

Βλάβες στους ιστούς και, σε περιπτώσεις σοβαρής σηψαιμίας, ανάγκη ακρωτηριασμού.

Η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών εξαρτάται από το είδος της μηνιγγίτιδας, τη σοβαρότητα της λοίμωξης και το πόσο γρήγορα ξεκίνησε η κατάλληλη θεραπεία. Η γνώση των συμπτωμάτων, η τήρηση των μέτρων πρόληψης και κυρίως η άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας όταν υπάρχουν ύποπτες ενδείξεις μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές.