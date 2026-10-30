Μετά από δύο μέρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 59 κατηγορούμενων για το Χωριάτικο.

Έπεσε απόψε η αυλαία των απολογιών των κατηγορουμένων για «Το Χωριάτικο», οι οποίες διήρκεσαν δύο ολόκληρες ημέρες, από το πρωί έως αργά το βράδυ. Οι τελευταίοι από τη δεύτερη ομάδα των 29 εκ των συνολικά 59 κατηγορουμένων ολοκλήρωσαν πριν από λίγο τις απολογίες τους.

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν συνολικά 10 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Άγγελος Γιαννακόπουλος που φέρεται ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης και ο πρώην συνδικαλιστής της ΔΕΗ Ρίζος Ρίζος. Αργά το απόγευμα, προφυλακίστηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μία λογίστρια.

Αντίθετα, σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» τέθηκε ο αρχιλογιστής, πατέρας της, λόγω προχωρημένης ηλικίας και προβλημάτων υγείας.

Σήμερα, δεύτερη ημέρα των απολογιών, την πόρτα των τριών ανακριτών που ορίστηκαν, πέρασαν κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται ως «εκτελεστικοί βραχίονες» της εγκληματικής οργάνωσης, επιχειρηματίες που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» λογιστές και υπάλληλοι επιχειρήσεων που διαχειρίζονταν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, δεν συνδέονται με παράνομες πράξεις και δεν έχουν καμία σχέση με εγκληματική οργάνωση. Όπως υποστήριξαν στους ανακριτές, οι ίδιοι εκτελούσαν εντολές, σε πολλές περιπτώσεις αμειβόμενοι με χαμηλούς μισθούς.

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Μετά τις απολογίες τους, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι 49 συλληφθέντες στην υπόθεση.