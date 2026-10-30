Ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, ο Αιμίλιος Χειλάκης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Ο γνωστός ηθοποιός, με αφορμή τη συζήτηση έκανε μία σύντομη ανασκόπηση στο παρελθόν, ασκώντας την δική του κριτική για την επαγγελματική του ζωή.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τον εαυτό του ως έναν αναγνωρίσιμο ηθοποιό και αξιόπιστο άνθρωπο, όμως όπως τόνισε δεν είναι «ούτε ο καλύτερος, ούτε ο χειρότερος» επαγγελματίας στον χώρο της υποκριτικής.

Όσα ανέφερε ο Αιμίλιος Χειλάκης στην Κατερίνα Καινούργιου

Ξεκινώντας τη συζήτηση, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην πρώτη του μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία, η οποία σημειώθηκε το 1998:

«Η πρώτη μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία μου ήταν το '98: ‘Η ζωή που δεν έζησα’», εξήγησε αρχικά ο Αιμίλιος Χειλάκης και στη συνέχεια πρόσθεσε:

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«Είμαι 56 ετών. Μια χαρά μου φαίνεται αλλά δεν πειράζει. Ξέρεις, εγώ τα αγαπάω τα χρόνια μου, γιατί τα έχω φέρει μαζί μου με πολλές συναντήσεις, αναμνήσεις… Έχω αγαπήσει ανθρώπους, έχω πει με άλλους ανθρώπους ‘εσύ δίπλα μου με τίποτα’. Άρα έχω κάνει τους διαχωρισμούς μου. Ξέρεις, όταν έχεις διαχωρίσει τα πράγματα, ξέρεις πού ανήκεις. Όταν ξέρεις πού ανήκεις, είναι πιο εύκολα τα πράγματα στη ζωή σου».

Σε δεύτερο χρόνο, ο Αιμίλιος Χειλάκης, απάντησε στα ερωτήματα της Κατερίνας Καινούργιου, και κάνοντας ένα σύντομο ταξίδι στο παρελθόν, ανέφερε: «Υπάρχουν χρονιές – ορόσημο της ζωής μου. Το '88 μπήκα στη σχολή, το '91 τελείωσα, το '93 τελείωσα από τον στρατό και ξεκίνησα να δουλεύω. Το '96, καλή ώρα τριάντα χρόνια πριν, έκανα πρεμιέρα στον σημαντικότερο για μένα Έλληνα σκηνοθέτη, που λεγόταν Λευτέρης Βογιατζής. Και πήρα βραβείο καλή ώρα σαν τώρα σε μια ταινία που λεγόταν ‘Απόντες’, του Νίκου Γραμματικού… θα βραβευτεί τώρα στις 9 Νοεμβρίου ο Νίκος Γραμματικός για τη συνολική του προσφορά στον ελληνικό κινηματογράφο. Αυτές οι συναντήσεις με αυτούς τους ανθρώπους για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικές».

Και συνέχισε: «Το ’98 κάνω το πρώτο μου σίριαλ. Αρχίζω και γίνομαι πιο διάσημος. Ήμουν όμως ήδη 28 χρονών και η διασημότητα εμένα δεν με γοήτευσε, αντίθετα με εμπόδισε σε πληροφορώ. Γιατί είναι διαφορετικό να γίνεσαι διάσημος στα 21 σου, 22 σου. Ξέρεις, φουσκώνει λίγο το μυαλό. Θεωρείς ότι πραγματικά είσαι αυτό που σου λένε. Λένε ‘είσαι εξαιρετικός’. Στα 28 σου λες ‘ξέρω ότι δεν είμαι εξαιρετικός, καλός πρέπει να ‘μαι κατά πάσα πιθανότητα’… Σταματάς δηλαδή τους υπερθετικούς βαθμούς να τους πιστεύεις. Ξέρεις ότι είσαι από την καλή μαγιά των επαγγελματιών στον χώρο σου».

Παράλληλα, ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε στην γνωριμία του με την Αθηνά Μαξίμου, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2005 και έκτοτε αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια της ελληνικής showbiz:

«Ο επόμενος μεγάλος μου σταθμός ήταν το 2005 που είμαστε μαζί με την Αθηνά (σ.σ Μαξίμου). Από τότε δεν έχουμε χωρίσει ποτέ. Το ’06 παντρευτήκαμε, μετά έρχονται διαρκώς συνεργασίες… Η πρώτη μου σκηνοθεσία ήταν το ’09 με τον Γιάννη Μπέζο, έχω πολλές χρονιές – ορόσημο. Έχω και κακές χρονιές – ορόσημο που έχω καταστραφεί οικονομικά… Το ζήτημα είναι να είσαι μέσα σε ένα σύστημα που δεν σταματά να κινείται», σημείωσε μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός.

Τέλος, ο Αιμίλιος Χειλάκης, μίλησε για το μεγαλύτερο μάθημα που θεωρεί ότι έχει πάρει με την πάροδο του χρόνου και μέσα από τις επαγγελματικές του συναντήσεις:

«Στο επαγγελματικό κομμάτι έχω μάθει ότι δεν είσαι ποτέ αυτό που λένε οι άλλοι ότι είσαι. Δεν είσαι ούτε ο πιο σπουδαίος ούτε ο πιο χάλια. Νιώθω ότι είμαι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους, ένας από τους πιο ευάγωγους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος μπορείς να συνεργαστείς μαζί του. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος η αξιοπιστία μου μού δίνει το δικαίωμα να μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο κάποιον και να του πω ‘έλα να συνεργαστούμε’ και αυτός κατ’ αρχήν να συνομιλήσει μαζί μου. Γιατί συνήθως, ξέρεις, με τους μη αξιόπιστους κλείνεις το τηλέφωνο. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είμαι ούτε ο καλύτερος ούτε ο χειρότερος ηθοποιός. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί τα πράγματα μέσα στη δουλειά μας…».

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