Ο Στέλιος Μάινας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Ο Στέλιος Μάινας παραχώρησε μία σύντομη συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην καριέρα του, στις επιτυχίες και στις αποτυχίες, καθώς επίσης και στην προσπάθειά του να ακολουθήσει το επάγγελμα της νομικής.

Το σχετικό απόσπασμα, προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου.

Όσα δήλωσε ο Στέλιος Μάινας για την καριέρα του

Αρχικά, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην προσωπική του καριέρα, στα εμπόδια που αντιμετώπισε, αλλά και στην επιτυχία που γνώρισε αργότερα:

«Θα συμβούλευα τα νέα παιδιά να επιμένουν στο όνειρό τους, να μην τους κλονίζουν τα εμπόδια που θα συναντήσουν, γιατί θα συναντήσουν πολλά. Όπως όλοι, αντιμετώπισα και εγώ εμπόδια. Προχωράς σιγά – σιγά. Και αν σου έρθουν τα πράγματα πολύ εύκολα πρέπει να αναρωτηθείς και να αντιμετωπίσεις την επιτυχία που θα σου έρθει εύκολα σαν να είναι αποτυχία».

Και σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Στέλιος Μάινας, πρόσθεσε: «Θα σας πω και κάτι άλλο που πρέπει να το αντιλαμβάνεται συνέχεια ο κόσμος, που έχει επιτυχία και δεν το ξέρει, που λέγεται με κεφαλαία γράμματα ‘προσωρινότητα’. Σήμερα έχεις επιτυχία, αύριο; Ή μάλλον το επόμενο δευτερόλεπτο;».

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Σε ό,τι αφορά τις αποτυχίες που έχει γνωρίσει στην επαγγελματική του ζωή, ο ηθοποιός ανέφερε: «Έχω κάνει αποτυχίες… Μην κοιτάτε που δεν φαίνονται. Ήμουν τυχερός. Ο παράγοντας ‘τύχη’ είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας».

Ο Στέλιος Μάινας αποκάλυψε το λόγο για τον οποίο επέλεξε να απέχει για ένα χρονικό διάστημα από την υποκριτική

Με αφορμή τη συζήτηση, ο ηθοποιός, εξήγησε γιατί επέλεξε να απομακρυνθεί για ένα χρονικό διάστημα από την υποκριτική και την εργασία του:

«Εφάρμοσα την μερική αποχή. Την απόσταση, για να μπορώ να επαναξιολογήσω τα βήματά μου… Πρέπει να αντιστεκόμαστε για μην κουράζουμε τον κόσμο. Ακόμη και αν δεν το λέει ο κόσμος, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να πει ‘σταμάτα ρε φίλε, με έχεις κουράσει’, πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε εμείς οι ίδιοι. Κουράζουμε».

Παράλληλα, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι δύο φορές στη ζωή του έδωσε εξετάσεις με σκοπό να ακολουθήσει τη νομική, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εισαχθεί στην αντίστοιχη σχολή: «Έδωσα εξετάσεις για να μπω στη νομική, με παταγώδη αποτυχία και τις δύο φορές. Δεν μπήκα. Πέρασα έτσι, στη διοίκηση επιχειρήσεων. Ένα από τα χόμπι – εργασία μου είναι η συγγραφή και ζωγραφίζω… Δεν θα έκανα έκθεση, δεν τα δείχνω σε κανένα».

Τέλος, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην προσωπική του καριέρα, τονίζοντας ότι ένα μεγάλο μέρος αυτής το οφείλει στους συναδέλφους του, και εξήγησε:

«Ομολογώ ότι η καριέρα που έχω κάνει, σε εισαγωγικά καριέρα, οφείλεται στους συναδέλφους μου. Ξέρε ότι για χρόνια εμείς βρίσκαμε δουλειά από τα τηλεφωνήματα των συναδέλφων».

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