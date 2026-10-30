Παρακολουθήστε live την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μιλάει απόψε σε εκδήλωση μελών και φίλων του κόμματος που διοργανώνει η ΕΛΑΣ Ηλιούπολης στο καφέ Indigo. Στόχος είναι η ανταλλαγή απόψεων με τη βάση του κόμματος, η καταγραφή προβληματισμών και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα, καθώς η ΕΛΑΣ επιχειρεί να ενισχύσει το πολιτικό της στίγμα με ορίζοντα τις κάλπες.

Δείτε LIVE την ομιλία Τσίπρα

{https://www.youtube.com/watch?v=_SI6ytixO-A}

Στον χώρο της εκδήλωσης βρίσκονται ήδη ο Διονύσης Τεμπονέρας και ο Γιώργος Βασιλειάδης. Ενώ μια μόλις ημέρα μετά την παραίτηση του από την βουλευτική έδρα και την εγγραφή του ως μέλος της ΕΛΑΣ, ο Μίλτος Ζαμπάρας δίνει το παρών στη συνάντηση φίλων της Συμπαράταξης στην Ηλιούπολη.

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Παρόντες και οι Διονύσης Καλαματιανός και Συμεών Κεδίκογλου, οι οποίοι παραιτήθηκαν πρόσφατα από τις βουλευτικές τους έδρες στην Ηλεία και την Εύβοια, αντίστοιχα.