Ο άνδρας ανασύρθηκε από το ρέμα της Καναπίτσας στο Μενίδι, έπειτα από επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύθηκε άνδρας από το ρέμα Καναπίτσας στην περιοχή του Μενιδίου το απόγευμα της Παρασκευής (30/10), έπειτα από επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν στις 16:30. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

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Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον άνδρα και με ειδικό φορείο τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για το πώς βρέθηκε στο ρέμα.