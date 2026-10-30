Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύθηκε άνδρας από το ρέμα Καναπίτσας στην περιοχή του Μενιδίου το απόγευμα της Παρασκευής (30/10), έπειτα από επιχείρηση της Πυροσβεστικής.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν στις 16:30. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2116212883805884423}
Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον άνδρα και με ειδικό φορείο τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του.
Στη συνέχεια, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για το πώς βρέθηκε στο ρέμα.