Μια ριπή ανέμου παρέσυρε τη νύφη, που κρατούσε σφιχτά τα μπαλόνια.

Μέλλουσα νύφη στην Τουρκία παραλίγο να γίνει πρωταγωνίστρια της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Ψηλά στον ουρανό», δίχως να είναι αυτή η πρόθεσή της, όταν αποφάσισε να ποζάρει με τεράστια μπαλόνια.

Η νύφη έκανε φωτογράφηση πριν από τον γάμο στην Κωνσταντινούπολη, στις 26 Οκτωβρίου, στον Βόσπορο. Αφού «έστρωσαν» το φόρεμά της, της έδωσα να κρατήσει ένα «μπουκέτο» από τεράστια μπαλόνια. Και τότε η φωτογράφηση πήρε απρόσμενη τροπή.

Μια ριπή ανέμου παρέσυρε τη νύφη, η οποία παρότι αδυνατούσε να σταθεί ακίνητη, κρατούσε πεισματικά τα μπαλόνια. Λίγο έλλειψε να… απογειωθεί, αλλά τελικά ο φωτογράφος πρόλαβε να την πιάσει, αναφέρει η New York Post, που επικαλείται το πρακτορείο Jam Press.

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