Για τη δολοφονία στο Γαλάτσι συνελήφθη ένας 48χρονος.

Στη σύλληψη ενός 48χρονου αλλοδαπού προχώρησαν την Πέμπτη (29/10) στελέχη της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία ενός 80χρονου στο Γαλάτσι προκειμένου να τον κλέψει.

Το έγκλημα διαπράχθηκε στο βράδυ της 24ης Ιουλίου 2026, με τον ηλικιωμένο να εντοπίζεται νεκρός την επόμενη ημέρα από τον γιο του, μέσα στην οικία του. Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι ο θάνατος του 80χρονου προήλθε από στραγγαλισμό, επιβεβαιώνοντας ότι επρόκειτο για ανθρωποκτονία. Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι στο υπνοδωμάτιο υπήρχαν διασκορπισμένα αντικείμενα, ενώ από ένα κομοδίνο είχε αφαιρεθεί το συρτάρι του.

Για τη σύλληψή του δράστη συγκροτήθηκε ειδική ομάδα, η οποία κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων προχώρησε στην ταυτοποίηση του 48χρονου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και κλοπή και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.