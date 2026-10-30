Ο γάτος υπέστη συντριπτικό κάταγμα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη επέβαλε ποινή φυλάκισης με αναστολή σε γυναίκα που κατηγορούνταν ότι χτύπησε τον γάτο του γείτονά της, με συνέπεια το ζώο να υποστεί συντριπτικό κάταγμα και να απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε τη γυναίκα σε φυλάκιση 10 μηνών με τριετή αναστολή. Σύμφωνα με την καταγγελία του γείτονά της, χτύπησε τον γάτο του με μεταλλικό κοντάρι σκούπας τον Οκτώβριο του 2024. Από το χτύπημα, ο γάτος υπέστη συντριπτικό κάταγμα στη δεξιά πίσω κνήμη και μπήκε στο χειρουργείο για να του τοποθετηθεί μεταλλική πλάκα.

Η γυναίκα κρίθηκε ένοχη για κακοποίηση ζώου συντροφιάς, φθορά ξένης ιδιοκτησίας (συνδεόμενη με τα έξοδα επέμβασης και νοσηλείας του γάτου), εξύβριση και απειλή, πράξεις που, σύμφωνα με την καταγγελία, συνδέονται με φράσεις που απηύθυνε η γυναίκα στον ιδιοκτήτη, μετά το περιστατικό. Το δικαστήριο της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Στην απολογία της, η γυναίκα αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τον τραυματισμό του γάτου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.