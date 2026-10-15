Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα περίπου 200 ζώα ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες, κατά παράβαση των κανόνων ευζωίας τους.

Πάνω από 100 σκυλιά αλλά και… κατσίκες είχε στο σπίτι της μια 54χρονη που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα κατέληξε με χειροπέδες το απόγευμα της Τετάρτης, μετά από επεισόδιο που είχε με μια 35χρονη από την Αλγερία, κατά τη διάρκεια του οποίου την απείλησε με αποτέλεσμα να φτάσει η αστυνομία στο σημείο.

Σε έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Θέρμης ότι η 54χρονη διατηρεί στην οικία της περί τα 120 σκυλιά, 70 γάτες και περίπου 10 κατσίκες, χωρίς να εξασφαλίζεται για αυτά άνετο, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα με αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι κανόνες ευζωίας τους.

Πηγή: parallaximag.gr