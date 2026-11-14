Απάτη-μαμούθ στη Θεσσαλονίκη με λεία χρυσές λίρες, κοσμήματα μεγάλης αξίας αλλά και μετρητά.

Μία απίστευτη απάτη αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ έστησαν επιτήδειοι στη Θεσσαλονίκη εις βάρος 67χρονης γυναίκας από την οποία φέρεται να απέσπασαν πάνω από 600 χρυσές λίρες, κοσμήματα και μετρητά.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, με την πρόφαση ότι ήταν υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ οι απατεώνες άρπαξαν 630 χρυσές λίρες αξίας 500.000 ευρώ, κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ και 600 ευρώ σε μετρητά.

Όπως κατήγγειλε η γυναίκα στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, άγνωστα άτομα επικοινώνησαν μαζί της, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλούμενοι δήθεν βλάβη στην παροχή ρεύματος προχώρησαν στην κλοπή των πολύτιμων αντικειμένων. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό των δραστών.