Συναγερμός στην Βόρεια Αμερική. Κίνδυνος φωτιάς κατά τη διάρκεια στάθμευσης και απενεργοποίησης.

Κόκκινος συναγερμός στην BMW Βόρειας Αμερικής καθώς εκδόθηκε επείγουσα αναγγελία ανάκλησης για 720.796 οχήματα. Σύμφωνα με την οδηγία υπάρχει τεράστιος κίνδυνος φωτιάς κατά τη διάρκεια της στάθμευσης και της απενεργοποίησης.

Αυτά τα οχήματα είχαν ανακληθεί προηγουμένως και το 2024 για πρόβλημα με την αντλία νερού και πρέπει να επισκευαστούν εκ νέου. «Εάν έχετε ένα από αυτά τα οχήματα, θα πρέπει να παρκάρετε το όχημά σας σε εξωτερικό χώρο και μακριά από κτίρια και άλλα οχήματα μέχρι να επισκευαστεί» αναφέρει η οδηγία.

Ποιο είναι το πρόβλημα στα οχήματα της BMW

Ένας ακατάλληλος σφραγισμένος ηλεκτρικός σύνδεσμος στην αντλία νερού μπορεί να εκτεθεί στο νερό και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο φωτιάς.

Μέχρι σήμερα, η BMW έχει ενημερωθεί για περίπου 10 περιστατικά στις Ηνωμένες Πολιτείες που σχετίζονται ή ενδέχεται να σχετίζονται με αυτό το ζήτημα, αλλά δεν έχει ενημερωθεί για τυχόν ατυχήματα ή τραυματισμούς. Αυτά τα περιστατικά έγιναν σε οχήματα που είχαν επισκευαστεί στο πλαίσιο της προηγούμενης ανάκλησης.

Μια λύση για αυτή τη νέα ανάκληση βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό ανάπτυξη και θα είναι δωρεάν σε μια αντιπροσωπεία BMW όταν είναι διαθέσιμη.

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Τα ακόλουθα μοντέλα θα πρέπει να σταθμεύουν σε εξωτερικό χώρο μέχρι να επισκευαστεί το πρόβλημα:

BMW Σειρά 3 2012-2016

BMW Σειρά 5 2012-2016

BMW X1 2012–2015

BMW Z4 2012-2016

BMW X3 2013-2017

BMW Σειράς 2 κουπέ 2014-2016

BMW Σειρά 3 σπορτβάγκον 2014–2016

2014-2016 BMW 328xi Gran Turismo

BMW Σειρά 4 2014-2016 κάμπριο

BMW Σειράς 4 κουπέ 2014-2016

BMW Σειρά 2 2015-2016 κάμπριο

BMW Σειρά 4 gran coupe 2015-2016

BMW X4 2015-2018

BMW X5 xDrive40e 2016-2018

Οι επιστολές ειδοποίησης ιδιοκτητών αναμένεται να αποσταλούν ταχυδρομικώς από τις 25 Δεκεμβρίου 2026.