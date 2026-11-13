Ύπνος και Σακχαρώδης Διαβήτης: Μια στενή και αμφίδρομη σχέση

Η ανάπαυση αποτελεί μια θεμελιώδη βιολογική λειτουργία, κρίσιμης σημασίας για τη σωματική και πνευματική αναζωογόνηση, τη ρύθμιση των μεταβολικών διεργασιών, την εύρυθμη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και τη διατήρηση των γνωστικών ικανοτήτων.

«Η υγιεινή του ύπνου δεν περιορίζεται μόνο στη χρονική του έκταση, αλλά περιλαμβάνει επίσης την ποιότητα, τη συνέπεια και τη ρυθμικότητά του, καθώς και την κατάλληλη χρονική τοποθέτηση. Κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης λαμβάνουν χώρα κρίσιμες νευροενδοκρινικές και μεταβολικές διεργασίες, οι οποίες επιδρούν στη ρύθμιση της γλυκόζης και στην ευαισθησία στην ινσουλίνη», αναφέρουν ο κ. Ανδρέας Μελιδώνης, Διευθυντής Παθολόγος – Διαβητολόγος και η κ. Τζεσιάνα Μπέλη, Ψυχολόγος Διαβητολογικού Κέντρου, Metropolitan Hospital και συνεχίζουν εξηγώντας πώς αλληλοεπιδρούν ο ύπνος με τον σακχαρώδη διαβήτη:

Επιδημιολογικά δεδομένα

Η συσχέτιση μεταξύ ύπνου και σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) εμφανίζεται να είναι αμφίδρομη. Αφενός, η ανεπαρκής ή διαταραγμένη ποιότητα ύπνου έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2. Αφετέρου, ο ίδιος ο διαβήτης δύναται να επηρεάσει δυσμενώς τον ύπνο. Επιστημονικά ευρήματα υποδεικνύουν ότι τόσο η ανεπαρκής όσο και η υπερβολική διάρκεια ύπνου συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΣΔτ2. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ADA), ο χαμηλότερος κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη καταγράφεται συνήθως γύρω στις 7 ώρες ύπνου ημερησίως.

Η σύνδεση αυτή είναι εμφανής και στην επίτευξη ικανοποιητικού γλυκαιμικού ελέγχου. Μία συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση σε άτομα με ΣΔτ2 κατέδειξε ότι τόσο η ανεπαρκής όσο και η υπερβολική διάρκεια ύπνου συνδέονται με αυξημένες τιμές HbA1c. Παράλληλα, η χαμηλή ποιότητα ύπνου συσχετίζεται επίσης με υψηλότερη HbA1c. Σημαντική είναι και η συσχέτιση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 με την παχυσαρκία. Τα άτομα με παχυσαρκία εμφανίζουν συχνά αποφρακτική υπνική άπνοια, καθώς η αυξημένη εναπόθεση λιπώδους ιστού στην περιοχή του τραχήλου μπορεί να συμβάλλει στη στένωση του ανώτερου αεραγωγού. Η αποφρακτική υπνική άπνοια και η αντίσταση στην ινσουλίνη συχνά συνυπάρχουν και μπορούν να αλληλοεπηρεάζονται.

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Ο ύπνος επηρεάζει τον διαβήτη

Πιθανοί μηχανισμοί που ερμηνεύουν τη συσχέτιση περιλαμβάνουν την αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη, τις διαταραχές στη ρύθμιση των ορμονών που σχετίζονται με την όρεξη και τον μεταβολισμό, την ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και την ενίσχυση του στρες. Ο ανεπαρκής ή υποβαθμισμένος ύπνος μπορεί να επηρεάσει τη μεταβολική λειτουργία και να μειώσει την ευαισθησία των κυττάρων στην ινσουλίνη, οδηγώντας σε δυσχερέστερη ρύθμιση της γλυκόζης.

Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι η ανεπαρκής διάρκεια ύπνου, και ειδικότερα η μείωση της διάρκειας του σταδίου REM, σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα βισφατίνης, μιας αδιποκίνης. Η βισφατίνη παράγεται κυρίως από τον σπλαχνικό λιπώδη ιστό και έχει προταθεί ότι ενδέχεται να συμμετέχει στην παθοφυσιολογία του σακχαρώδη διαβήτη, καθώς μπορεί να ανταγωνίζεται την ινσουλίνη ως προς τη σύνδεσή της με τον υποδοχέα της. Αυξημένες συγκεντρώσεις βισφατίνης έχουν καταγραφεί τόσο σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 όσο και σε άτομα με τύπου 2.

Οι διαταραχές του ύπνου, όπως η αποφρακτική υπνική άπνοια, ενδέχεται να επιφέρουν διαλείπουσα υποξία και κατακερματισμό του ύπνου, καταστάσεις που έχουν συνδεθεί με αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη και υπεργλυκαιμία. Ο ύπνος και ο κιρκάδιος ρυθμός διαδραματίζουν επίσης ρόλο στη ρύθμιση ορμονών που άπτονται του μεταβολισμού, της όρεξης και της ενεργειακής ισορροπίας. Η απορρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού, όπως παρατηρείται σε άτομα με μη σταθερό ωράριο ύπνου ή νυχτερινή εργασία, μπορεί να διαταράξει τον συγχρονισμό μεταξύ του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης και των μεταβολικών διεργασιών, επηρεάζοντας την ομοιόσταση της γλυκόζης.

Ο διαβήτης επηρεάζει τον ύπνο

Επιπλέον, ο σακχαρώδης διαβήτης συνδέεται με διαταραχές του ύπνου, οι οποίες μπορεί να εκδηλώνονται με μειωμένη ποιότητα και διάρκεια, καθώς και με διαταραγμένη συνέχεια του ύπνου. Οι διακυμάνσεις των επιπέδων γλυκόζης κατά τη διάρκεια της νύχτας αποτελούν έναν από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τον ύπνο:

Νυχτερινή υπογλυκαιμία : Μπορεί να επιφέρει εφίδρωση, ταχυκαρδία, τρόμο, αίσθημα πείνας, ανησυχία ή απότομη αφύπνιση, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό του ύπνου.

: Μπορεί να επιφέρει εφίδρωση, ταχυκαρδία, τρόμο, αίσθημα πείνας, ανησυχία ή απότομη αφύπνιση, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό του ύπνου. Υπεργλυκαιμία : Μπορεί να προξενήσει έντονο αίσθημα δίψας και πολυουρία, οδηγώντας σε συχνές νυχτερινές αφυπνίσεις και περιορισμένη συνολική διάρκεια ύπνου.

: Μπορεί να προξενήσει έντονο αίσθημα δίψας και πολυουρία, οδηγώντας σε συχνές νυχτερινές αφυπνίσεις και περιορισμένη συνολική διάρκεια ύπνου. Συμπτώματα και επιπλοκές του διαβήτη : Ο νευροπαθητικός πόνος, οι κράμπες ή άλλες σωματικές δυσφορίες συχνά παρεμποδίζουν την έναρξη ή τη διατήρηση του ύπνου.

: Ο νευροπαθητικός πόνος, οι κράμπες ή άλλες σωματικές δυσφορίες συχνά παρεμποδίζουν την έναρξη ή τη διατήρηση του ύπνου. Συνοδά νοσήματα και διαταραχές του ύπνου, όπως η αποφρακτική υπνική άπνοια και η αϋπνία.

Ως εκ τούτου, τα άτομα με διαβήτη είναι πιθανόν να παρουσιάζουν συχνότερα ανεπαρκή ή διαταραγμένο ύπνο, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο μεταξύ της διαταραχής του ύπνου και της δυσχέρειας στη γλυκαιμική ρύθμιση. Συνεπώς, η διάρκεια, η ποιότητα και η κανονικότητα του ύπνου συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες για τη μεταβολική υγεία και τη διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη.

Θεραπευτικές παρεμβάσεις

Η ADA προτείνει την εκτίμηση της υγείας του ύπνου σε άτομα με προδιαβήτη ή διαβήτη, καθώς και την προώθηση συνηθειών που ευνοούν έναν επαρκή και ποιοτικό ύπνο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι παρεμβατικές τεχνικές, όπως η εκπαίδευση στην υγιεινή του ύπνου και η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία για την αϋπνία, μπορούν να βελτιώσουν όχι μόνο την ποιότητα του ύπνου, αλλά και παραμέτρους του γλυκαιμικού ελέγχου, όπως η HbA1c και η γλυκόζη νηστείας.

Μέτρα υγιεινής του ύπνου

Για την υποστήριξη της ποιότητας του ύπνου, συνιστάται η υιοθέτηση των ακόλουθων απλών καθημερινών συνηθειών:

Τακτικό πρόγραμμα ύπνου και αφύπνισης, για τη διατήρηση σταθερού ρυθμού.

Γαλήνιο, σκοτεινό και άνετο περιβάλλον.

Περιορισμός της καφεΐνης, ιδίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Αποφυγή αλκοόλ λίγο πριν την κατάκλιση, καθώς μπορεί να διαταράξει την ποιότητα και τη συνεκτικότητα του ύπνου.

Περιορισμός της έκθεσης σε πηγές έντονου φωτισμού και της χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών.

Συστηματική φυσική δραστηριότητα, η οποία ενισχύει την ποιότητα του ύπνου (πρέπει όμως να αποφεύγεται η εντατική άσκηση σε ώρες κοντινές στον ύπνο, καθώς δυσχεραίνει την έναρξή του).

Διαχείριση του διαβήτη

Σε ό,τι αφορά την καθημερινή διαχείριση της νόσου, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

Σχολαστική τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής και τακτική παρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης, σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.

Οποιαδήποτε μεταβολή στην αγωγή ή στον τρόπο διαχείρισης της γλυκόζης γίνεται αποκλειστικά κατόπιν συνεννόησης με τον ιατρό.

Πότε απαιτείται ιατρική αξιολόγηση;

Η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό κρίνεται απαραίτητη, εάν εμφανιστούν τα ακόλουθα συμπτώματα ή ενδείξεις:

Συχνά επεισόδια νυχτερινής υπογλυκαιμίας ή επαναλαμβανόμενες ακραίες τιμές γλυκόζης τη νύχτα.

Έντονο και συχνό ροχαλητό, παύσεις στην αναπνοή, αφύπνιση με αίσθημα πνιγμού ή έντονη υπνηλία και κόπωση μέσα στη μέρα, που μπορεί να αποτελούν ενδείξεις αποφρακτικής υπνικής άπνοιας (εφόσον κριθεί απαραίτητο, ο ασθενής παραπέμπεται για αξιολόγηση σε ιατρείο ή εργαστήριο ύπνου).

Επίμονη αϋπνία, συχνές νυχτερινές αφυπνίσεις και υποβάθμιση της ποιότητας του ύπνου, ώστε να εντοπιστεί η υποκείμενη αιτία και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

Διαβήτης & Ύπνος: 5 πράγματα που αξίζει να θυμάσαι

Ο διαβήτης μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα και τη συνέχεια του ύπνου, μεταξύ άλλων λόγω των νυχτερινών μεταβολών της γλυκόζης. Ο ανεπαρκής ή κακής ποιότητας ύπνος μπορεί να δυσκολέψει τη γλυκαιμική ρύθμιση και να επηρεάσει τη μεταβολική υγεία. Η αποφρακτική υπνική άπνοια είναι σημαντική διαταραχή ύπνου που μπορεί να συνυπάρχει με τον διαβήτη και δεν πρέπει να αγνοείται. Οι νυχτερινές υπογλυκαιμίες και υπεργλυκαιμίες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά όταν είναι συχνές ή επαναλαμβανόμενες. Οι επίμονες δυσκολίες ύπνου πρέπει να συζητούνται με τον θεράποντα ιατρό, ώστε να διερευνάται η αιτία και να εξασφαλίζεται η κατάλληλη αντιμετώπιση.

«Συμπερασματικά, ο ποιοτικός και επαρκής ύπνος δεν είναι μόνο χρόνος ανάπαυσης, αλλά καθοριστικός παράγοντας για τη σωματική, ψυχική και μεταβολική ευεξία. Για τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, η σχέση ύπνου και γλυκαιμικού ελέγχου είναι αλληλένδετη: ο διαβήτης επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου, ενώ ο κακός ύπνος δυσχεραίνει τη ρύθμιση του σακχάρου και τη διαχείριση της νόσου.

Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση ζητημάτων όπως οι νυχτερινές υπογλυκαιμίες, η υπεργλυκαιμία, η αϋπνία και η υπνική άπνοια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής φροντίδας. Συνεπώς, ο ύπνος οφείλει να αντιμετωπίζεται ως πυλώνας μιας ολιστικής προσέγγισης για την υγεία και την καθημερινότητα όσων ζουν με διαβήτη», καταλήγουν οι ειδικοί.

*Στο Metropolitan Hospital, το Διαβητολογικό Κέντρο αποτελεί έναν πρότυπο χώρο που συνδυάζει την τεχνολογία αιχμής με την υψηλή επιστημονική κατάρτιση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και πολυπαραγοντική φροντίδα. Μέσα από τη στενή συνεργασία εξειδικευμένων ομάδων (διαβητολόγων, καρδιολόγων, διαιτολόγων και άλλων ειδικών), το Κέντρο διασφαλίζει την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και αντιμετώπιση επιπλοκών, καθώς και την αξιοποίηση σύγχρονων θεραπευτικών εργαλείων, όπως τα προηγμένα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης και οι αντλίες ινσουλίνης. Με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο, παρέχεται εξατομικευμένη υποστήριξη υψηλού επιπέδου, με στόχο την ασφαλή ρύθμιση της νόσου και τη διασφάλιση μιας ποιοτικής καθημερινότητας για κάθε ασθενή.