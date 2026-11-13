Ο νεαρός, που ήταν γνώριμος των Αρχών, είχε συλληφθεί για ληστεία.

Συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας ο 18χρονος κρατούμενος που είχε αποδράσει το απόγευμα της Τρίτης έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

O νεαρός εντοπίστηκε σε παρκάκι στην περιοχή του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας, όπου αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο 18χρονος είχε αποδράσει κατά την επιστροφή του από τα δικαστήρια στον Πειραιά, όταν το όχημα της Ασφάλειας έφτασε έξω από το αστυνομικό τμήμα. Τη στιγμή που αστυνομικός άνοιξε την πόρτα του οχήματος, ο κρατούμενος, ο οποίος φορούσε χειροπέδες, κατάφερε να διαφύγει τρέχοντας.

Ο νεαρός, που ήταν γνώριμος των Αρχών, είχε συλληφθεί για ληστεία.

Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος των δύο αστυνομικών που είχαν αναλάβει τη συνοδεία του.