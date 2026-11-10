Το περιπολικό επέστρεφε με τον κρατούμενο στον Πειραιά από τα δικαστήρια.

Ένας 18χρονος κρατούμενος απέδρασε το απόγευμα της Τρίτης έξω από το αστυνομικό τμήμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το κτίριο όταν έφτασε το όχημα της ασφάλειας με τον Έλληνα κρατούμενο. Το περιπολικό επέστρεφε με τον κρατούμενο από τα δικαστήρια.

Τότε ανοίγοντας την πόρτα ο αστυνομικός, ο κρατούμενος με χειροπέδες στα χέρια άρχισε να τρέχει. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό γαι τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Ο άνδρας, που ήταν γνώριμος των αρχών, είχε συλληφθεί για ληστεία.

Για τους δύο αστυνομικούς που τον συνόδευαν έχει σχηματιστεί δικογραφία.