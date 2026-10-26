Πλήθος κόσμου σπεύδει να επισκεφθεί τη φρεγάτα στη Θεσσαλονίκη.

Πόλος έλξης έχει γίνει η φρεγάτα «Κίμων» στη Θεσσαλονίκη, όπου κατέπλευσε προκειμένου να την επισκεφθεί κόσμος στο πλαίσιο του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.

Ουρές σχηματίστηκαν και τη Δευτέρα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, καθώς πολλοί έσπευσαν να επισκεφθούν τη φρεγάτα την οποία θα έχουν την ευκαιρία να δουν και αύριο, Τρίτη (27/10). Το ωράριο την Τρίτη είναι από τις 10:00 έως τις 12:00 για τα σχολεία και από τις 12:00 έως τις 17:00 για το κοινό.

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Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στο εξωτερικό κατάστρωμα του πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού, συνοδευόμενοι από μέλη του πληρώματος, που παρουσιάζουν τα συστήματα και τις δυνατότητές τους.

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Επισκέψεις στη φρεγάτα «Έλλη» στον Πειραιά

Παράλληλα, στο πλαίσιο εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν τη φρεγάτα «Έλλη», το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων «Δανιόλος» και το υποβρύχιο «Ματρώζος», στο λιμάνι του Πειραιά. Οι ώρες του επισκεπτηρίου:

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, από 09:00 έως 17:00.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, από 09:00 έως 17:00.

Η είσοδος των επισκεπτών πραγματοποιείται από την πύλη Ε-11.

Φωτ.: EUROKINISSI/ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ