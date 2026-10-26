Οι φετινές επιδείξεις των στρατιωτικών σωμάτων ενόψει της 28ης Οκτωβρίου είχαν και έναν μουσικό φόρο τιμής στο Γιώργο Μαζωνάκη.

Μια ξεχωριστή μουσική στιγμή εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου αλλά και για την γιορτή του πολιούχο της Αγίου Δημητρίου.

Την παράσταση έκλεψε η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία επέλεξε να ερμηνεύσει δύο γνωστά τραγούδια που έχει συνδέσει με τη φωνή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, το «Ανήκω σε μένα» και το «Ώρες μικρές». Το κοινό παρακολούθησε ενθουσιασμένο την μουσική εκτέλεση των δύο κομματιών και απήλαυσε την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού σε δύο αγαπημένες μελωδίες του αείμνηστου τραγουδιστή.

Σύμφωνα με το Thestival.gr δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους και χάρισαν θερμό χειροκρότημα παρακολουθώντας τόσο την στρατιωτική επίδειξη της Διμοιρίας Επιδείξεων της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) αλλά και το μουσικό ρεπερτόριο των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με φόντο την παλιά παραλία της πόλης.

Οι πρώτες νότες από το «Ανήκω σε μένα» και το «Ώρες μικρές» έδωσαν έναν διαφορετικό χαρακτήρα στην εκδήλωση, με τη μουσική να συνοδεύει την εορταστική ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης. Η επιλογή των συγκεκριμένων κομματιών ξεχώρισε και ανέδειξε μια άλλη πτυχή έξω από τα συνηθισμένα των στρατιωτικών εκδηλώσεων.

Η παρουσία της Διμοιρίας Επιδείξεων της ΣΣΑΣ και των μουσικών των Ενόπλων Δυνάμεων προσέφερε μια ξεχωριστή εικόνα στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Η μουσική παρέμβαση της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού αποτέλεσε μία από τις στιγμές που έδωσαν ιδιαίτερο χρώμα στην εκδήλωση και θα μείνει αξέχαστη στο κοινό που την παρακολούθησε.

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Δείτε βίντεο με την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού να παίζει Μαζωνάκη

{https://www.youtube.com/watch?v=rvvpbWcrHhM}

{https://www.youtube.com/watch?v=lNGjMmYsbTM}