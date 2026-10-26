Απολαύστε ένα μοναδικό οδοιπορικό ιστορικής μνήμης, 86 χρόνια μετά την 28η Οκτωβρίου 1940.

Η Αθήνα πρωταγωνιστεί στα γεγονότα που σημάδεψαν την 28η Οκτωβρίου και άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ελληνική ιστορία. Από την κατοικία του Ιωάννη Μεταξά στην Κηφισιά μέχρι το Ζάππειο, τα Προπύλαια, τον Σταθμό Λαρίσης και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η Αθήνα κρατά ζωντανή τη μνήμη των γεγονότων που σημάδεψαν τον ελληνοιταλικό πόλεμο.

Μέσα από το εξαιρετικό video του Michael Miller «ξεδιπλώνονται» μέσα από σπάνιο και συλλεκτικό φωτογραφικό υλικό η αναδρομή των γεγονότων που αποτέλεσαν την απαρχή για την 28η Οκτωβρίου. Λίγο πριν από τις τρεις τα ξημερώματα, ο Ιταλός πρέσβης Εμμανουέλε Γκράτσι φτάνει στην κατοικία του πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά, στην Κηφισιά, προκειμένου να επιδώσει το τελεσίγραφο της κυβέρνησης Μουσολίνι. Η Ιταλία απαιτεί την ελεύθερη διέλευση των στρατευμάτων της και την κατάληψη στρατηγικών θέσεων στην ελληνική επικράτεια. Ο Μεταξάς απορρίπτει τις απαιτήσεις, με την απάντησή του να καταγράφεται στην ιστορία ως το ελληνικό «ΟΧΙ».

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Ογδόντα έξι χρόνια μετά, επιστρέφουμε στα ιστορικά σημεία της Αθήνας που συνδέθηκαν με την 28η Οκτωβρίου 1940

Ακολουθεί η ενημέρωση του βασιλιά Γεωργίου Β΄, της στρατιωτικής ηγεσίας και του Βρετανού πρέσβη στην Αθήνα, Σερ Μάικλ Πάλαιρετ. Ο κρατικός μηχανισμός τίθεται σε κινητοποίηση, ενώ προετοιμάζεται η γενική επιστράτευση. Στις 5:30 το πρωί, οι ιταλικές δυνάμεις εκδηλώνουν την επίθεσή τους από την Αλβανία εναντίον των ελληνικών θέσεων στην ελληνοαλβανική μεθόριο. Στην Αθήνα, η είδηση του πολέμου μεταδίδεται από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών, που λειτουργούσε στα υπόγεια του Ζαππείου.

Ο εκφωνητής Κώστας Σταυρόπουλος ανακοινώνει την ιταλική επίθεση, ενημερώνοντας τον ελληνικό πληθυσμό για τις εξελίξεις. Οι δρόμοι της πρωτεύουσας γεμίζουν από πολίτες. Στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις, ενώ η γενική επιστράτευση αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες την καθημερινότητα της χώρας. Στον Σταθμό Λαρίσης και στους υπόλοιπους συγκοινωνιακούς κόμβους, η κινητοποίηση των επιστράτων σηματοδοτεί την έναρξη των μετακινήσεων προς τις στρατιωτικές μονάδες και το μέτωπο.

Με σύγχρονες κινηματογραφικές και εναέριες λήψεις, αρχειακές φωτογραφίες, ιστορικά πρωτοσέλιδα και ηχητικά ντοκουμέντα, επιχειρούμε να ανασυνθέσουμε τις πρώτες ώρες του ελληνοϊταλικού πολέμου και να αναδείξουμε τα σημεία της πρωτεύουσας που εξακολουθούν να συνδέουν το παρόν με τα γεγονότα του 1940.

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