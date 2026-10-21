Ποια σύγχρονα οπλικά συστήματα θα πρωταγωνιστήσουν στην στρατιωτική παρέλαση 28ης Οκτωβρίου - Από τα μη επανδρωμένα συστήματα μέχρι τα ιστορικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύγχρονα οπλικά συστήματα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μαχητικά Rafale και F-16 Viper αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της στρατιωτικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Η φετινή διοργάνωση, στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, αναμένεται να συνδυάσει την παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με ιστορικά αεροσκάφη που έχουν συνδεθεί με την αεροπορική ιστορία της χώρας.

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων στην στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει η παρουσίαση στοιχείων της πολυεπίπεδης αμυντικής αρχιτεκτονικής που συνδέεται με την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, αναμένεται να προβληθούν συστήματα αεράμυνας και αντιμετώπισης εναέριων απειλών, μεταξύ των οποίων αναφέρονται τα David’s Sling, Barak MX και Spyder. Παράλληλα, αναμένεται να παρουσιαστούν συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως το Drone Dome, καθώς και τα ελληνικά συστήματα «Κένταυρος» και «Υπερίων», τα οποία συνδέονται με δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου και αντιμετώπισης drones.

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Ελληνικά drones και νέα μη επανδρωμένα συστήματα

Το πρώτο σύστημα που θα δει το κοινό είναι το επαναστατικό ελληνικής σχεδίασης USV. Το σύστημα «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ» είναι ένα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) με καινοτομίες που δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ στο παρελθόν για τις ΕΔ της χώρας. Το ειδικό αυτό σύστημα έχει σχεδιαστεί για αποστολές άρνησης πρόσβασης περιοχής (Aeria Denial) και προσβολής εχθρικών ναυτικών στόχων. Το «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ» μπορεί να εκκινεί από χερσαία ή και ναυτική πλατφόρμα και διαθέτει μια σχεδίαση χαμηλού προφίλ που περιορίζει την ανιχνευσιμότητά του. Το «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ» διαθέτει ηλεκτροοπτικούς και υπέρυθρους αισθητήρες, σύστημα αδρανειακής και αυτόνομης πλοήγησης μέσω δορυφορικής σύνδεσης και ραδιοζεύξης. Κινείται με μέγιστη ταχύτητα 75 χιλιομέτρων την ώρα ενώ δύναται να φέρει πολεμική κεφαλή βάρους 50 κιλών. Το έτερο σύστημα που θα εμφανιστεί στην παρέλαση είναι το «ΑΝΤΑΙΟΣ». Πρόκειται για ένα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, ευέλικτο όχημα για το έδαφος όπως αυτά που έχουν εμφανιστεί στα πεδία μάχης της Ουκρανίας, ένα Μη Επανδρωμένο Επίγειο Όχημα (UGV). Είναι ένα όχημα που θα μπορεί να έχει πολλές χρήσεις όπως να διασώζει στρατιώτες και να μεταφέρει τραυματισμένους οπλίτες. Το νέο ελληνικό σύστημα είναι σχεδιασμένο για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων πολλών τύπων και θα συμμετέχει στην υποστήριξη εφοδιασμού, τη διακομιδή τραυματιών, όπως και σε αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισής. Θα δύναται, δε, να λειτουργεί και ως φορέας επικοινωνιών και φορέας όπλων. Βασίζεται σε αρχιτεκτονική έξι τροχών (6Χ6), με σκελετό υψηλής αντοχής και έχει ιδιαίτερα χαμηλή ακουστική και θερμική υπογραφή. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι 600 κιλά και διαθέτει επιχειρησιακή αυτονομία που φτάνει τις οκτώ ώρες.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ένα ακόμη νέο σύστημα που θα κάνει πρεμιέρα στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου είναι και το «ΑΡΠΥΙΑ». Πρόκειται για ένα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής μη επανδρωμένο αερόχημα υψηλών επιδόσεων στην κατηγορίας των mini cruise – one way attack. Έχει σχεδιαστεί για την εκτέλεση αποστολών ακριβείας και έχει δυνατότητα αυτόνομης πλοήγησης, προγραμματισμένης διαδρομής και πτήσης σε χαμηλό ύψος, ενώ η ιδιαίτερα χαμηλή ενεργός διατομή ραντάρ (RCS) καθιστά τον έγκαιρο εντοπισμό και την αντιμετώπισή του εξαιρετικά δυσχερή. Είναι και ταχύ αφού μπορεί να αναπτύσσει υψηλές υποηχητικές ταχύτητες ενώ έχει τη δυνατότητα και να πετάει και σε μεγάλα ύψη.

Στην παρέλαση θα κάνει την εμφάνισή του και το νέο Σύστημα Patroller. Είναι ένα Εναέριο Drone, ένα UAV γαλλικής κατασκευής, σχεδιασμένο για αποστολές επιτήρησης, αναγνώρισης στόχων και συλλογής πληροφοριών. Το Patroller έχει αποκτηθεί με στόχο τον εκσυγχρονισμό των δυνατοτήτων επιτήρησης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου και για τις ΕΔ της χώρας έχει σαν στόχο την ενίσχυση του πλέγματος των μέσων επιτήρησης με το να αναπτύσσεται σε διακλαδικό επίπεδο και συμβάλλει στην προστασία των εθνικών συνόρων και σε συνθήκες ειρήνης και σε συνθήκες πολέμου.

Η μεγάλη εμβέλεια και η αυτονομία, επιτρέπουν την παρατεταμένη επιτήρηση ευρείας περιοχής. Με τους προηγμένους ηλεκτρο-οπτικούς και υπέρυθρους αισθητήρες και τη δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, δύναται να αναλάβει αποστολές σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, ενισχύοντας σημαντικά την αντίληψη της κατάστασης και τη δυνατότητα λήψης απόφασης, όπως επιβάλουν οι συνθήκες στο σύγχρονο πεδίο.

Καινοτομία & Νέα Οπλικά Συστήματα

Στο επίκεντρο της φετινής παρέλασης και μια πλειάδα άλλων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων (UAVs / Drones) δίνουν το «παρών» στη Θεσσαλονίκη. Το ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής UAV «Αρχύτας» που στην τελική πρωτότυπη μορφή το είδε το κοινό στη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου, τα αεροχήματα κάθετης απογείωσης VBAT, τα Orbiter 3 που συνεργάζονται άμεσα με τα πυραυλικά συστήματα Spike NLOS, καθώς και τα ναυτικά ρομποτικά ελικόπτερα Schiebel Camcopter S-100 και ALTUS LSA A900, τα οποία παρέχουν εικόνα υψηλής ευκρίνειας και δεδομένα στόχευσης σε πλοία του ΠΝ αναμένεται, μεταξύ άλλων, να παρελάσουν.

Στον τομέα του Ηλεκτρονικού Πολέμου και της Anti-Drone Προστασίας τα «made in Greece» συστήματα «Κένταυρος» και «Υπερίων» της ΕΑΒ, που έχουν αποδείξει την επιχειρησιακή τους αξία σε πραγματικές συνθήκες όπως η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» παρελαύνουν πάνω σε ειδικά οχήματα από τον περυσινό Οκτώβριο όταν και τα είδε το κοινό για πρώτη φορά, ενώ το αρματικό δυναμικό θα δώσει το «παρών» στη φετινή παρέλαση με εξελιγμένα αντι-drone συστήματα, όπως και προστατευτικά πλέγματα (cope cages) να προσφέρουν οικονομική και αποτελεσματική προστασία έναντι των FPV (Πρώτου Προσώπου) drone. Σημαντική θα είναι και η παρουσία των Ειδικών Δυνάμεων, ενώ θα παρουσιαστεί και ο νέος εξοπλισμός για τα στελέχη του Πεζικού, αφού η στόχευση είναι πλέον η διασύνδεση του Οπλίτη και η προστασία του σε ανώτερο επίπεδο.

Οι Ειδικές Δυνάμεις παρουσιάζουν τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό ναυτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποβρύχιων σκούτερ (DPVs), καθώς και νέα μέσα ταχείας επέμβασης. Αεροπορική υπεροχή και έξυπνα όπλα στον ουρανό της Θεσσαλονίκης Στον αέρα, η Πολεμική Αεροπορία και η Αεροπορία Στρατού αναμένεται να εντυπωσιάσουν με την ποικιλία και την τεχνολογική υπεροχή όλων των μέσων τους με την Πολεμική Αεροπορία να αποτελεί σήμερα, και μετά την παράδοση του 60ου F-16 Viper τη χώρα που έχει τον μεγαλύτερη αριθμό μαχητικών αεροσκαφών με ραντάρ Ηλεκτρονικής Σάρωσης στην περιοχή.

Το κοινό αναμένεται επίσης να απολαύσει τις διελεύσεις μαχητικών Rafale και F-16 Viper να σχηματίζουν εντυπωσιακούς σχηματισμούς, ενώ στην παρέλαση επί εδάφους παρουσιάζονται και έξυπνα όπλα ακριβείας τους, όπως ο υπερηχητικός πύραυλος Rampage, οι πύραυλοι μακρού πλήγματος Meteor, Scalp, AGM-88 HARM, οι κατευθυνόμενες συλλογές SPICE, καθώς και το όπλο JSOW (AGM-154). Τα εκσυγχρονισμένα επιθετικά ελικόπτερα AH-64A+ Apache που βρίσκονται σε μια διαδικασία αναβάθμισης με νέα συστήματα ,όπως προηγμένα ηλεκτροοπτικά PNVS/TADS, ηλεκτρονικά και δυνατότητες βολής του οπλικού συστήματος SPIKE NLOS και ορίζονται πλέον ως Advanced, μαζί με τα Chinook, τα NH-90, τα UH-1 Η Huey και τα Kiowa Warrior, όπως και τα ελικόπτερα του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος θα κατακλύσουν τον ουρανό της πόλης.

Η παρέλαση αναμένεται να ολοκληρωθεί με την επίδειξη του Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων ενώ στις πτήσεις σχεδιάζεται, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, να συμμετέχει και το ανακατασκευασμένο ιστορικό αεροσκάφους Supermarine Spitfire MJ755 όπως και το ανακατασκευασμένο Harvard, την επαναλειτουργία των οποίων σχεδίασε το κοινωφελές ίδρυμα «ΙΚΑΡΟΣ» για την ΠΑ.