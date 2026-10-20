Αλλάζει ο καιρός. Η ανάρτηση Αρναούτογλου για τον καιρό της 28ης Οκτωβρίου.

Βροχές, αλλά όχι παντού αναμένονται την Τετάρτη με τον Σάκη Αρναούτογλου να μας ενημερώνει ότι έως το βράδυ θα έχουμε τοπικά φαινόμενα αρχικά στα ΒΔ της χώρας και στη συνέχεια από Κιλκίς, Σέρρες και Θεσσαλονίκη μέχρι την Χαλκίδα και την Αττική.

Η θερμοκρασία αναμένεται το μεσημέρι να φτάσει τους 21 βαθμούς στα κεντρικά, τους 22 στα νότια και από 18 έως και 20 στα βόρεια της χώρας. Στα ανατολικά νησιωτικά θα έχουμε θερμοκρασίες από 20 έως και 23 βαθμούς και στα δυτικά από 21 έως και 24 βαθμούς.

Την Πέμπτη νέες συννεφιές τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στα δυτικά και τα ξημερώματα της Παρασκευής θα ενταθούν στα ΒΑ της Ελλάδας από την Ορεστιάδα μέχρι και την Χίο.

Το Σάββατο ο καιρός ανοίγει και την Κυριακή νέες βροχές θα πέσουν σε Αττική, Πελοπόννησο κεντρική και δυτική Κρήτη.

Πάντως και την 27η Οκτωβρίου, αλλά και την 28η Οκτωβρίου αναμένονται βροχές από τον Βόλο και την Σκόπελο, την Αθήνα, τις Κυκλάδες, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

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Το βίντεο από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=YV00KPkyl9c}