Πώς ο φετινός εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου φέρνει αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων - Πού και πότε θα έχουμε κλειστά σχολεία, οι περιοχές.

Με χαμόγελα θα ολοκληρωθεί η φετινή εβδομάδα για τους μαθητές στη Θεσσαλονίκη καθώς η σχολική αργία για την 28η Οκτωβρίου και οι εορτασμοί για τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο φέρνουν διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα μαθημάτων και στην λειτουργία των σχολείων. Σύμφωνα με το ημερολόγιο οι μαθητές της συμπρωτεύουσας χάρη στα φετινά ημερολογιακά τερτίπια θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν 6 «γεμάτες» μέρες χωρίς μαθήματα όμως καλούνται να δώσουν υποχρεωτικά το παρών στην σχολική γιορτή αλλά και την μαθητική παρέλαση εφόσον συμμετέχουν στην αντιπροσωπεία του σχολείου τους.

28η Οκτωβρίου και σχολεία: Τα ημερολογιακά τερτίπια που φέρνουν εξαήμερο άνευ μαθημάτων στην Θεσσαλονίκη

Αρχής γενομένης από την προσεχή Παρασκευή 23/10 οι μαθητές θα προσέλθουν υποχρεωτικά στις σχολικές μονάδες της Θεσσαλονίκης όπου θα διεξαχθεί η σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου. Παραδοσιακά τα σχολεία του Δήμου έχουν διαφορετικό πρόγραμμα εορτασμού λόγω του πολιούχου της πόλης άλλα και της διεξαγωγής της μαθητικής παρέλασης στις 27 του μήνα και της μεγάλης στρατιωτικής ανήμερα της εθνικής επετείου. Συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που μεσολαβεί και τα «παιχνίδια» του ημερολογίου οι μαθητές στη Θεσσαλονίκη σχεδόν για 6 μέρες δεν θα έχουν τυπικά σχολικές υποχρεώσεις όμως η παρουσία τους στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας για την γιορτή είναι καθόλα υποχρεωτική. Ανήμερα του Αγίου Δημητρίου (26/10) που «πέφτει» Δευτέρα τα σχολεία θα είναι υποχρεωτικά κλειστά ενώ την Τρίτη θα είναι επίσης κλειστά λόγω της μαθητικής παρέλασης. Ακολουθώντας το πρωτόκολλο ανήμερα της 28ης τα σχολεία στην συμπρωτεύουσα αυτονόητα θα είναι κλειστά όπως σε όλη τη χώρα. Ουσιαστικά η σχολική διαδικασία θα επανεκκινήσει για τους μαθητές της συμπρωτεύουσας την Πέμπτη 29/10.

Το εμβόλιμο τριήμερο με κλειστά για τους μαθητές της Κηφισιάς

Κλειστά σχολεία παραμονές της 28ης Οκτωβρίου και τριήμερο θα έχουν και οι μαθητές της Κηφισιάς στην Αττική καθώς εφεξής ο πολιούχος του Δήμου τους είναι ο Άγιος Δημήτριος. Οπότε οι μαθητές την Δευτέρα που τιμάται η μνήμη του θα απέχουν από τα μαθήματα και τα σχολεία θα είναι κλειστά. Θα επιστρέψουν κανονικά στις σχολικές επάλξεις την Τρίτη 27/10 για την προγραμματισμένη σχολική γιορτή για την επέτειο του «ΟΧΙ».

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας δεν προκύπτει εξαήμερο αλλά ούτε και τριήμερο άνευ μαθημάτων με κλειστά σχολεία. Η σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο κανονικά παραμονές της εθνικής επετείου Τρίτη 27 του μήνα, ενώ την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου τα σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω της εθνικής αργίας.