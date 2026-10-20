Τι ισχύει για τις απουσίες σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια ανήμερα της σχολικής γιορτής για την 28η Οκτωβρίου

Με εκδηλώσεις και αφιερώματα στην επέτειο του «Όχι» θα τιμήσουν οι μαθητές όλων των βαθμίδων την 28η Οκτωβρίου. Οι σχολικές γιορτές σύμφωνα με το πρωτόκολλο θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, παραμονή της εθνικής επετείου καθώς την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της επίσημης αργίας.

Η παρουσία των μαθητών στις σχολικές γιορτές είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων. Όπως ορίζει και το σχετικό ΦΕΚ «Απουσία μαθητή από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.» Για τον λόγο αυτό, οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στις εκδηλώσεις της σχολικής τους μονάδας, καθώς η απουσία τους θα καταγραφεί στο απουσιολόγιο και δεν δύναται να δικαιολογηθεί εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος που δεν θα δώσουν το παρών στο σχολείο.

Πώς θα γίνουν οι σχολικές γιορτές για την 28η Οκτωβρίου

Οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο αποτελούν κάθε χρόνο ευκαιρία ιστορικής αναφοράς στα γεγονότα του 1940 και στην αντίσταση του ελληνικού λαού. Παραδοσιακά, η γιορτή περιλαμβάνει την παράδοση της σημαίας στον σημαιοφόρο και στους παραστάτες, ομιλίες, αφηγήσεις, ποιήματα, τραγούδια και αφιερώματα στην περίοδο του Ελληνοϊταλικού Πολέμου. Ξεχωριστή θέση έχουν τα επετειακά τραγούδια που συνδέονται με την ιστορική μνήμη της εποχής. Μέσα από τις σχολικές εκδηλώσεις, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τα γεγονότα της περιόδου και να προσεγγίσουν τις έννοιες της ελευθερίας, της ενότητας και της αντίστασης.

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Στα Δημοτικά, το περιεχόμενο και η διάρκεια της σχολικής γιορτής καθορίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και αποχωρούν μετά την ολοκλήρωσή τους. Οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης στη γιορτή και αποχωρούν μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές, σύμφωνα με τις οδηγίες της σχολικής μονάδας. Η ώρα αποχώρησης γνωστοποιείται εγκαίρως στους γονείς και κηδεμόνες.

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Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια, οι εκδηλώσεις οργανώνονται με ευθύνη της διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και περιλαμβάνουν ιστορικές αναφορές, ομιλίες, τραγούδια και παρουσιάσεις σχετικές με την επέτειο. Στο πλαίσιο της σχολικής ζωής πραγματοποιούνται, επίσης, οι προβλεπόμενες απονομές αριστείων, βραβείων και επαίνων στους μαθητές που διακρίθηκαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εθνικής επετείου με την επανεκκίνηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας να δρομολογείται για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το σχολικό πρόγραμμα.