Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ημέρα της εθνικής επετείου, όλες οι εκπαιδευτικές δομές σχολικές και εξωσχολικές θα παραμείνουν κλειστές και δεν θα γίνουν μαθήματα.

Σε ρυθμούς 28ης Οκτωβρίου κινούνται τα σχολεία, καθώς αυτές τις ημέρες πραγματοποιούνται οι κληρώσεις για την επιλογή των σημαιοφόρων στις παρελάσεις των Δημοτικών, ενώ παράλληλα ξεκινούν οι πρόβες για τον βηματισμό των μαθητών. Την ίδια ώρα, ωστόσο, τα μαθήματα στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και στα κέντρα ξένων γλωσσών συνεχίζονται κανονικά, με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να ακολουθεί τους συνήθεις ρυθμούς ενόψει της εθνικής επετείου. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς τα μαθήματα σε αυτές τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές που φοιτούν μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά μέχρι και τις παραμονές της 28ης ήτοι την Τρίτη 27/10. Εύλογα θα παραμείνουν κλειστά και δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα ανήμερα της εθνικής επετείου.

Η διαφοροποίηση με τα σχολεία

Υπενθυμίζεται ότι τελείως διαφορετικό είναι το πρωτόκολλο για τα σχολεία καθώς οι μαθητές όλων των βαθμίδων εξαιτίας της εθνικής εορτής. Παραμονές της εθνικής επετείου τα μαθήματα στα σχολεία δεν θα πραγματοποιηθούν καθώς θα διεξαχθούν οι σχολικές γιορτές.

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου οι μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων θα προσέλθουν κανονικά στα σχολεία και θα παρακολουθήσουν την προγραμματισμένη σχολική γιορτή και μετά θα αποχωρήσουν. Οι μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών που παρακολουθούν το ολοήμερο αποχωρούν και εκείνη μετά το πέρας της γιορτής καθώς δεν προβλέπεται η λειτουργία του ολοήμερου. Το ίδιο ισχύει και για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας καθώς μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εορταστικών σχολικών εκδηλώσεων αποχωρούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο της γιορτής θα απονεμηθούν αριστεία, βραβεία, έπαινοι προσωπικής βελτίωσης και ειδικοί έπαινοι στους μαθητές που φοίτησαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε ότι οι μαθητές θα πρέπει υποχρεωτικά να δώσουν το παρών στην σχολική γιορτή της καθώς θα τηρηθεί παρουσιολόγιο με τις απουσίες εκείνης της μέρας να μην δικαιολογούνται. Όπως ορίζει ξεκάθαρα το ΦΕΚ «Απουσία μαθητή από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.»