Επέτειος Πολυτεχνείου 2026: Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία, τι ισχύει με τα φροντιστήρια

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου συμπληρώνονται 53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ένα ιστορικό γεγονός που σημάδεψε τη σύγχρονη Ελλάδα και αποτέλεσε σύμβολο αντίστασης απέναντι στη δικτατορία. Το μήνυμα της εξέγερσης για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη παραμένει ζωντανό, με το σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» να διατηρεί μέχρι σήμερα την ιδιαίτερη σημασία του. Με αφορμή την επέτειο, τα σχολεία σε όλη τη χώρα θα πραγματοποιήσουν τις καθιερωμένες εκδηλώσεις μνήμης, ενώ διαφορετικό είναι το πρωτοκόλλο λειτουργίας των φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

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Τι ισχύει για τα σχολεία την Τρίτη 17 Νοεμβρίου

Την ημέρα της επετείου δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα σχολεία. Αντίθετα, οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται προς τιμήν της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Η παρουσία των μαθητών στις επετειακές εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική και καταγράφονται απουσίες, όπως προβλέπεται από τη σχολική διαδικασία. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει συνήθως ιστορικές αφηγήσεις, προβολές οπτικοακουστικού υλικού, τραγούδια και παρουσιάσεις που αναδεικνύουν τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973. Στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορική σημασία της εξέγερσης και τους αγώνες για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Κλειστά φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Την ίδια στιγμή ανήμερα της επετείου θα παραμείνουν κλειστά τα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών καθώς για αυτές τις Δομές η Επέτειος του Πολυτεχνείου είναι υποχρεωτική αργία. Έτσι, οι μαθητές θα έχουν την ημέρα ελεύθερη από τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις, ενώ στα σχολεία η επέτειος θα τιμηθεί μέσα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις.

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