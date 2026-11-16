Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Σε ισχύ βρίσκονται οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Τα μέτρα της Τροχαίας θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, με τις μεγαλύτερες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις να αναμένονται την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ημέρα πραγματοποίησης της καθιερωμένης πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Οι διακοπές θα εφαρμόζονται ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες και την εξέλιξη των εκδηλώσεων.

Πολυτεχνείο: Πού ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από τις 06:00 της Κυριακής 15 Νοεμβρίου έως τις 06:00 της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων, ενώ θα πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο και την περιοχή των Εξαρχείων.

Ειδικότερα, τα μέτρα αφορούν τις εξής οδούς:

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Στουρνάρη, από την πλατεία Εξαρχείων έως την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πατησίων (28ης Οκτωβρίου), από την οδό Κοδριγκτώνος έως την Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Τοσίτσα, σε όλο το μήκος του πεζόδρομου.

Πολυτεχνείου, σε όλο το μήκος του πεζόδρομου.

Μπουμπουλίνας, από τη Στουρνάρη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, από τη Στουρνάρη έως την Καποδιστρίου.

Μπόταση, από τη Στουρνάρη έως την Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, από τη Στουρνάρη έως τη Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, από τη Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, από την Μπόταση έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων, σε όλη την έκτασή της.

Χαλκοκονδύλη, από τη Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Κάνιγγος.

Αβέρωφ, από την Πατησίων έως τη Μάρνη.

Βερανζέρου, από την Κάνιγγος έως τη Μάρνη.

Σπύρου Τρικούπη, από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως την πλατεία Εξαρχείων.

Σόλωνος, από την Ιπποκράτους έως την Πατούσα.

Πολυτεχνείο: Οι δρόμοι που κλείνουν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ημέρα κορύφωσης των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου, θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τις 06:00 το πρωί, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα αρχίσουν οι σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεάσουν σημαντικό μέρος του κέντρου της Αθήνας, καθώς και δρόμους γύρω από την αμερικανική πρεσβεία.

Αναλυτικά, οι περιορισμοί θα ισχύσουν στις ακόλουθες οδούς και λεωφόρους:

Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα μεταξύ Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

Πλατεία Συντάγματος.

Βασιλέως Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Λεωφόρος Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.

Λεωφόρος Συγγρού, από την Αθανασίου Διάκου έως τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας.

Πειραιώς, από την Ιερά Οδό έως την πλατεία Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, από την Αθηνάς έως την Πειραιώς.

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, από την πλατεία Μαβίλη έως την Τσόχα.

Ζαχάρωφ, από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Λεωφόρος Κηφισίας, από τη λεωφόρο Κατεχάκη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Λεωφόρος Μεσογείων, από τη λεωφόρο Κατεχάκη έως τη Φειδιππίδου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, από τη λεωφόρο Μεσογείων έως τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, από τη Φειδιππίδου έως τη Σπύρου Μερκούρη, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ρεύμα προς Κηφισιά.

Αρδηττού, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Παράλληλα, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν και σε επιμέρους δρόμους της περιοχής, όπως οι Γέλωνος, Π. Κόκκαλη, Δορυλαίου, Βεντήρη, Χατζηγιάννη Μέξη, Ηριδανού, Παπαδιαμαντοπούλου, Αιγινήτου, Λούρου, Λαμψάκου, Σεμιτέλου, Κερασούντος, Καρτάλη, Λυκαονίας, Αγγέλου Πυρρή και Ξενίας.

Αλλαγές στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ

Λόγω των κυκλοφοριακών περιορισμών, θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και στις στάσεις των λεωφορείων και των τρόλεϊ, σύμφωνα με απόφαση της Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΟΣΥ).