Μόνη της απουσία από το πλατό της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» ήταν το πρωί της Δευτέρας η Ανθή Βούλγαρη, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να αποκαλύπτει πως ένα έκτακτο περιστατικό κατά τη διάρκεια της νύχτας την κράτησε μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Απούσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου ήταν η Ανθή Βούλγαρη, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να εμφανίζεται μόνος του στο πλατό και να ενημερώνει τους τηλεθεατές για την απουσία της συμπαρουσιάστριάς του.

Κατά την έναρξη της εκπομπής, ο δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι ένα έκτακτο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας κράτησε την Ανθή Βούλγαρη μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη.

«Όπως βλέπετε, μόνος μου σήμερα… Η κυρία Βούλγαρη, ένα έκτακτο γεγονός σήμερα το βράδυ την κράτησε μακριά μας. Ελπίζουμε όλα να είναι καλά και να είναι στη συνέχεια μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Ο δημοσιογράφος έχει συμπληρώσει περισσότερα από 35 χρόνια παρουσίας στην ελληνική δημοσιογραφία, ενώ για 23 συνεχόμενα χρόνια αποτέλεσε ένα από τα βασικά στελέχη του ενημερωτικού τομέα του Mega. Η πρωινή εκπομπή που παρουσιάζει με την Ανθή Βούλγαρη σημειώνει σταθερά υψηλές επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης.

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