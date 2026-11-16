Η τραγωδία στο Ζεφύρι κόστισε τη ζωή στον 44χρονο υπαρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλάτσο, ο οποίος είχε σχεδόν 20 χρόνια υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα, και στον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη, ο οποίος είχε αποφοιτήσει από τη σχολή μόλις δύο μήνες νωρίτερα.

Στη σύλληψη τριών μελών της ίδιας οικογένειας προχώρησαν οι αρχές για τη φονική πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι Φυλής, που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες, ενώ παράλληλα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πατέρα.

Όπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Έφη Παπαβραμοπούλου, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί η μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της. Οι τρεις τους οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα και ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο, Τρίτη - η μεν μητέρα στον τακτικό ανακριτή, τα δε δύο κορίτσια στον ανακριτή ανηλίκων.

Διπλή έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας

Με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος διατάχθηκε από την πρώτη στιγμή Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), με στόχο να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό θάνατο οι δύο πυροσβέστες. Όπως διευκρίνισε η κα Παπαβραμοπούλου, η ΕΔΕ εστιάζει αποκλειστικά στο σκέλος της απώλειας των δύο στελεχών, ενώ η διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά αποτελεί αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), κλιμάκιο της οποίας έσπευσε αμέσως στο σημείο συλλέγοντας μαρτυρίες, ευρήματα και οπτικοακουστικό υλικό.

Από ένα «τυπικό» συμβάν σε μια φονική παγίδα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, οι πυροσβέστες εισήλθαν στο κτήριο φορώντας όλα τα Μέτρα Ατομικής προστασίας (επενδύτη, περισκελίδα, γάντια, κράνος και αναπνευστικές συσκευές). Γρήγορα διαπίστωσαν ότι η εστία της φωτιάς βρισκόταν στο υπόγειο και κατευθύνθηκαν προς το συγκεκριμένο σημείο.

Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι το κτήριο δεν ήταν τελικά εγκαταλελειμμένο. Εκεί φέρεται να διέμενε μία οικογένεια Ρομά, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σύμφωνα με την προανακριτική κατάθεση της 34χρονης που συνελήφθη, στο υπόγειο, του κτηρίου, πετούσαν απορρίμματα, αλλά και στάχτες και κάρβουνα από τη σόμπα που χρησιμοποιούσαν για τη θέρμανσή τους. «Δεν είχα πού αλλού να τα πετάξω και τα τοποθετούσα σε ένα βουναλάκι από στάχτη στην είσοδο», φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς.

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Η συσσώρευση εύφλεκτων υλικών, λοιπόν, φαίνεται πως δημιούργησε ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με τη φωτιά από την μία να επεκτείνεται στο εσωτερικό του κτηρίου και από την άλλη τον καπνό να δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.

Το πρώτο κρίσιμο ερώτημα, επομένως, αφορά την αρχική εκτίμηση του περιστατικού. Με ποια δεδομένα χαρακτηρίστηκε ως ένα συνηθισμένο αστικό συμβάν; Πότε έγινε αντιληπτό ότι επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα επιβαρυμένο χώρο, με σκουπίδια, πυκνό καπνό και περιορισμένη δυνατότητα διαφυγής; Και κυρίως, πώς προσαρμόστηκε η επιχειρησιακή τακτική όταν διαπιστώθηκαν αυτές οι συνθήκες;

Σιγή ασυρμάτου ή κακή συνεννόηση;

Καθώς το πλήρωμα του 1024 προχωρούσε στο εσωτερικό του κτηρίου, φέρεται να υποχώρησε τμήμα της στριφογυριστής σκάλας. Δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο, ενώ ένας τρίτος έχασε προσωρινά τις αισθήσεις του.

Ο τραυματίας πυροσβέστης φέρεται να περιέγραψε στους αρμόδιους ότι επιχειρούσε με τη μάνικα να σβήσει τη φωτιά, όταν οι φλόγες αναζωπυρώθηκαν. Αντιλήφθηκε τον ένα συνάδελφό του πεσμένο δίπλα στη σκάλα και προσπάθησε να τον βοηθήσει. Ωστόσο, του τελείωνε το διαθέσιμο οξυγόνο από την φιάλη του, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Λίγο αργότερα ανέφερε πως έχασε τις αισθήσεις του.

Η περιγραφή αυτή δημιουργεί ένα από τα σοβαρότερα ερωτήματα της υπόθεσης: Τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα λεπτά μετά την κατάρρευση της σκάλας;

Πότε χάθηκε η επικοινωνία με τους δύο πυροσβέστες; Υπήρξε κλήση μέσω ασυρμάτου που δεν έγινε αντιληπτή ή δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί; Γιατί δεν εκπέμφθηκε εγκαίρως σήμα κινδύνου; Και εάν ο τρίτος πυροσβέστης είχε χάσει τις αισθήσεις του, ποια ήταν η τελευταία επικοινωνία που είχε με το υπόλοιπο πλήρωμα;

Εξίσου σημαντικό είναι να διερευνηθεί τι συνέβαινε έξω από το κτήριο. Για πόση ώρα επιχειρούσαν οι πυροσβέστες χωρίς να υπάρχει σαφής εικόνα για την κατάσταση των συναδέλφων τους στο υπόγειο; Πότε διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν επιστρέψει; Υπήρχε συγκεκριμένο χρονικό όριο ελέγχου της κατάστασής τους;

Και το κυριότερο: γιατί, ενώ η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη, δεν ενεργοποιήθηκε νωρίτερα διαδικασία αναζήτησης και εντοπισμού των δύο πυροσβεστών;

Δεν πρόκειται για λεπτομέρειες δευτερεύουσας σημασίας. Σε μια επιχείρηση με αναπνευστικές συσκευές περιορισμένης αυτονομίας, κάθε λεπτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Οι φιάλες οξυγόνου και ο χρόνος επέμβασης

Καθώς το ενδεχόμενο οι δύο άνδρες να έχασαν τη ζωή τους όταν εξαντλήθηκε το διαθέσιμο οξυγόνο εξετάζεται ως ένα από τα βασικά σενάρια, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον οι αναπνευστικές συσκευές και οι φιάλες αέρα που έφεραν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συσκευές που χρησιμοποιούσαν είχαν προβλεπόμενη διάρκεια λειτουργίας έως και 30 λεπτά. Η πραγματική αυτονομία, ωστόσο, εξαρτάται από την ένταση της αναπνοής, τη σωματική καταπόνηση και τις συνθήκες της επιχείρησης. Οι συσκευές διαθέτουν μανόμετρο για την παρακολούθηση της πίεσης, καθώς και ηχητική προειδοποίηση όταν η διαθέσιμη ποσότητα αέρα μειώνεται. Παράλληλα, διαθέτουν σύστημα ειδοποίησης σε περίπτωση που ο πυροσβέστης παραμείνει ακίνητος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, εδώ υπάρχει μια ακόμη παράμετρος που δεν πρέπει να μείνει εκτός έρευνας: Ο χρόνος επέμβασης.

Πόση ώρα χρειάστηκε από τη στιγμή της κλήσης μέχρι την άφιξη των πρώτων πυροσβεστικών δυνάμεων; Πόση ώρα μεσολάβησε μέχρι να ξεκινήσει η εσωτερική επέμβαση και πόσο διήρκεσε η παραμονή των πληρωμάτων στο κτήριο;

Με τι πίεση ξεκίνησαν οι φιάλες; Ήταν όλες πλήρως γεμάτες κατά την είσοδο των πυροσβεστών;

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί θα πρέπει να εξετάσουν εάν υπήρξε δυσλειτουργία στον εξοπλισμό, εάν ενεργοποιήθηκαν οι ηχητικές προειδοποιήσεις και εάν οι πυροσβέστες είχαν επαρκή χρόνο για να επιστρέψουν σε ασφαλές σημείο.

Τα δύο θύματα και το ερώτημα της εκπαίδευσης

Η τραγωδία στο Ζεφύρι κόστισε τη ζωή στον 44χρονο υπαρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλάτσο, ο οποίος είχε σχεδόν 20 χρόνια υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα, και στον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη, ο οποίος είχε αποφοιτήσει από τη σχολή μόλις δύο μήνες νωρίτερα. Δύο άνθρωποι με εντελώς διαφορετική υπηρεσιακή διαδρομή, που βρέθηκαν στην ίδια επιχείρηση, από την οποία δεν επέστρεψαν ποτέ.

Πέρα από τις συνθήκες του συγκεκριμένου περιστατικού, η έρευνα αναπόφευκτα ανοίγει και μια ευρύτερη συζήτηση για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πόσο συχνά εκπαιδεύονται οι πυροσβέστες σε συνθήκες μηδενικής ορατότητας; Πόσο εξοικειωμένοι είναι με την αντιμετώπιση κατάρρευσης εσωτερικών κατασκευών, τον αποπροσανατολισμό και την απώλεια επικοινωνίας; Υπάρχουν τακτικές ασκήσεις διάσωσης πυροσβέστη από πυροσβέστη (Mayday/RIT); Εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε άλλα ευρωπαϊκά πυροσβεστικά σώματα;

Και κυρίως, υπάρχουν σαφείς διαδικασίες για κάθε στάδιο μιας τέτοιας επιχείρησης; Είναι γνωστές σε όλα τα πληρώματα; Ελέγχεται στην πράξη η εφαρμογή τους; Δεν αρκεί να υπάρχουν πρωτόκολλα στα χαρτιά. Το κρίσιμο είναι εάν εφαρμόζονται, εάν επικαιροποιούνται και εάν οι άνθρωποι που καλούνται να επιχειρήσουν σε επικίνδυνες συνθήκες έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς ώστε να τα εφαρμόζουν. Γιατί η φωτιά στο Ζεφύρι δεν ήταν μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά μεγάλης έκτασης. Ήταν ένα περιστατικό σε συγκεκριμένο κτήριο, με συγκεκριμένη εστία και περιορισμένο χώρο επέμβασης. Κι όμως, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους.