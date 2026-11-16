Με επικεφαλής τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, η ΕΛΑΣ κατέθεσε στεφάνι, σήμερα, στο Πολυτεχνείο.

Αντιπροσωπεία της ΕΛΑΣ, με επικεφαλής τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, κατέθεσε στεφάνι σήμερα στο μνημείο των πεσόντων της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τιμώντας τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν ενάντια στη δικτατορία και θυσιάστηκαν για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Η κατάθεση στεφάνου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ως ελάχιστος φόρος τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία.

«Το μήνυμα του Πολυτεχνείου, «Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία», παραμένει επίκαιρο και αποτελεί ορόσημο για τους αγώνες κάθε γενιάς για κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα και ελευθερία, υπενθυμίζοντας σε όλους την αξία των δημοκρατικών θεσμών», αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου της ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και των κατακτήσεων του αντιδικτατορικού αγώνα αποτελεί ευθύνη όλων μας».

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