Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 1.274 αιτήσεις στο ενδιάμεσο πρόγραμμα, με 455 νοικοκυριά να λαμβάνουν επιδότηση.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η δημιουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, με στόχο την προστασία ευάλωτων νοικοκυριών από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Το νέο σύστημα θα επιτρέπει στους οφειλέτες να παραμένουν στο σπίτι τους για 12 χρόνια, χάνοντας όμως την ιδιοκτησία του και καταβάλλοντας ενοίκιο.

Η ενεργοποίηση του φορέα, που έχει θεσμοθετηθεί από το 2020, προγραμματίζεται για τις αρχές του 2027, καθώς τα πρόσφατα περιστατικά εξώσεων αναδεικνύουν την αυξανόμενη πίεση στα νοικοκυριά με κόκκινα δάνεια. Μετά την αναμενόμενη συμφωνία του προσωρινού αναδόχου Christofferson, Robb & Co με τις τράπεζες, έως τις 16 Νοεμβρίου, θα ακολουθήσουν η κατακύρωση, ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή. Παράλληλα, σχεδιάζονται νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε ευάλωτοι οφειλέτες να μπορούν να προστατεύσουν την κατοικία τους ακόμη και λίγο πριν από τον πλειστηριασμό, χωρίς να έχουν προηγουμένως ενταχθεί στο ενδιάμεσο πρόγραμμα.

Ο οφειλέτης θα έχει δικαίωμα επαναγοράς

Σύμφωνα με το προβλεπόμενο μοντέλο, ο φορέας θα αγοράζει την κύρια κατοικία στο 70% της εμπορικής αξίας της και θα την επαναμισθώνει στον πρώην ιδιοκτήτη για 12 χρόνια. Το ενοίκιο θα υπολογίζεται με βάση την αξία του ακινήτου, το μέσο στεγαστικό επιτόκιο και το περιθώριο του επενδυτή, ενώ προβλέπεται κρατική επιδότηση από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως. Ο οφειλέτης θα έχει δικαίωμα επαναγοράς, ακόμη και πριν ολοκληρωθεί η δωδεκαετία, εφόσον βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 1.274 αιτήσεις στο ενδιάμεσο πρόγραμμα, με 455 νοικοκυριά να λαμβάνουν επιδότηση. Παράγοντες της αγοράς διαχείρισης απαιτήσεων εκτιμούν ότι έως 20.000 νοικοκυριά θα μπορούσαν να ενταχθούν στον φορέα μέσα στην επόμενη τριετία, αν και η εκτίμηση δεν επιβεβαιώνεται από τα σημερινά στοιχεία. Η χρηματοδότηση παραμένει κρίσιμο ζήτημα, καθώς οι τράπεζες έχουν δεσμεύσει 100 εκατ. ευρώ για αγορές κατοικιών. Εναλλακτική επιλογή για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν την ιδιοκτησία τους αποτελεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών.