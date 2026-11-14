Από την πλευρά του, ο 58χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι τα αθλητικά δελτία που βρέθηκαν στην κατοχή του ήταν παλιά και είχαν λήξει.

Τρία χειρόγραφα φύλλα χαρτιού, με καταγεγραμμένα χρηματικά ποσά και συγκεκριμένες φαρμακευτικές ουσίες, αποτελούν ένα από τα πλέον σημαντικά ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Οδυσσέα Δήμα. Το περιεχόμενό τους παραπέμπει σχεδόν σε ομολογία, καθώς αποτυπώνει με συγκεκριμένες αναφορές τις ουσίες που φέρεται να παρέλαβαν τρεις αθλητές του, αλλά και τα χρήματα που αντιστοιχούσαν σε αυτές.

Οι σημειώσεις αυτές εντοπίστηκαν μαζί με 871 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, σε μορφή δισκίων και αμπουλών, καθώς και 17 αθλητικά δελτία αθλητών που φέρεται να προπονούσε παράνομα, παρά τον αποκλεισμό του από την Ομοσπονδία. Οι συγκεκριμένοι αθλητές ανήκαν στον Αθλητικό Σύλλογο «Πύρρος» Γλυφάδας.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μίας από τις τρεις σελίδες, στην οποία καταγράφονται περίπου 10 διαφορετικές φαρμακευτικές ουσίες και ουσίες ντόπινγκ που φέρεται να έλαβε ένας αθλητής. Δίπλα στις σχετικές αναφορές σημειώνεται και το συνολικό κόστος, το οποίο ανέρχεται σε 600 ευρώ.

Το στοιχείο, ωστόσο, που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στις χειρόγραφες καταγραφές είναι ότι αυτές συνοδεύονται από 3 υπογεγραμμένες υπεύθυνες δηλώσεις αθλητών, στις οποίες αναγράφεται η φράση: «Μου τα έδωσε ο προπονητής μου Οδυσσέας Δήμας».

Ο συνδυασμός των συγκεκριμένων δηλώσεων με τις χειρόγραφες σημειώσεις, όπου καταγράφονται ουσίες και χρηματικά ποσά, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα επιβαρυντικό πλαίσιο για τον 58χρονο πρώην προπονητή. Οι κατασχέσεις των σκευασμάτων πραγματοποιήθηκαν παρουσία κλιμακίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), τα στελέχη του οποίου υπέδειξαν στους αστυνομικούς ότι πρόκειται για παράνομες ουσίες, ενώ αναμένεται πλέον και η σχετική εργαστηριακή ανάλυση.

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Οι υπεύθυνες δηλώσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και ως προς τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου ότι τα σκευάσματα προορίζονταν αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Σύμφωνα με την εκτίμηση των αστυνομικών, ο πρώην προπονητής ενδεχομένως ζητούσε από τους αθλητές να υπογράφουν τα συγκεκριμένα έγγραφα, ώστε σε περίπτωση που κάποιος αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας να μπορεί να υποστηρίξει ότι είχε παραλάβει τις ουσίες με τη θέλησή του. Ωστόσο, οι ίδιες δηλώσεις καταγράφουν ότι τα σκευάσματα τούς παραδίδονταν από τον ίδιο, γεγονός που εξετάζεται πλέον και υπό το πρίσμα της ενδεχόμενης παράνομης διακίνησης απαγορευμένων ουσιών.

Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του Δήμα

Η υπόθεση είχε αρχίσει να ξετυλίγεται τον Απρίλιο του 2024, όταν διαπιστώθηκε ότι στον τότε 15χρονο γιο του 58χρονου προπονητή, ο οποίος ήταν και αθλητής, είχε χορηγηθεί η απαγορευμένη ουσία οξανδρολόνη. Η συγκεκριμένη ουσία ανιχνεύθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα και περιλαμβάνεται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).

Για την υπόθεση εκείνη είχαν επιβληθεί ποινές αποκλεισμού τόσο στον προπονητή όσο και στον αθλητή. Ειδικότερα, στον πρώτο επιβλήθηκε αποκλεισμός διάρκειας 12 ετών, ενώ στον αθλητή επιβλήθηκε αντίστοιχη ποινή 10 μηνών.

Στη συνέχεια, το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών προχώρησε σε καταγγελία προς τον εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό, η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων ανέλαβε να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες έρευνες, με τη συνδρομή του Ελληνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

Η άδεια αποθήκη στο ΟΑΚΑ και τα ευρήματα στο σπίτι

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν αρχικά έλεγχο σε αποθήκη που νοίκιαζε ο πρώην προπονητής στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Υπήρχαν πληροφορίες ότι στον συγκεκριμένο χώρο αποθήκευε τα παράνομα σκευάσματα και πραγματοποιούσε προπονήσεις, παρά τον αποκλεισμό του. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι η αποθήκη ήταν εντελώς άδεια.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, όπου εντοπίστηκε το σύνολο των ευρημάτων που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της υπόθεσης. Εκτός από τα 871 τεμάχια φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, οι αστυνομικοί εντόπισαν τις τρεις χειρόγραφες σελίδες με τις καταγραφές ουσιών και χρηματικών ποσών, αλλά και 17 αθλητικά δελτία.

Τα τελευταία αφορούσαν αθλητές που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, συνέχιζε να προπονεί ο κατηγορούμενος, παρότι είχε αποκλειστεί από την Ομοσπονδία. Μάλιστα, τα περισσότερα δελτία, που αφορούσαν τα έτη 2024 και 2025, ήταν καταχωρισμένα στον Αθλητικό Σύλλογο «Πύρρος» Γλυφάδας, ο οποίος συνδέεται με τον Ολυμπιονίκη αδελφό του, Πύρρο Δήμα. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι προπονήσεις πραγματοποιούνταν παράνομα, ακόμη και στις εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου συλλόγου.

Από την πλευρά του, ο 58χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι τα αθλητικά δελτία που βρέθηκαν στην κατοχή του ήταν παλιά και είχαν λήξει. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι αστυνομικοί, τα δελτία των αθλητών δεν έχουν ημερομηνία λήξης.