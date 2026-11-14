Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά, την ηλεκτρική διασύνδεση και την οικονομική πολιτική άσκησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στο Mega.

Στο επίκεντρο της συνέντευξης του Δημήτρη Κουτσούμπα στους δημοσιογράφους Ντίνο Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα βρέθηκαν οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, με αφορμή τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία, αλλά και οι ευρύτεροι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η στάση της Γαλλίας δημιούργησε νέα δεδομένα ως προς την αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι εξελίξεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε έναν επώδυνο συμβιβασμό με την Τουρκία, κάνοντας λόγο για διαπραγματεύσεις και συμφωνίες που, κατά την άποψή του, συνδέονται με μεγάλα οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα.

«Δεν υπάρχουν αβροφροσύνες στις διεθνείς σχέσεις»

Αναφερόμενος στη συνάντηση που επρόκειτο να έχει με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι το ΚΚΕ αναμένει επίσημη και αναλυτική ενημέρωση για το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Τουρκία.

Όπως σημείωσε, το κόμμα έχει ζητήσει από την πρώτη στιγμή να δοθεί στη δημοσιότητα το σχετικό έγγραφο, προκειμένου να γνωρίζει ο ελληνικός λαός τι ακριβώς αναφέρεται σε αυτό και να μην αναπτύσσονται διαφορετικές ερμηνείες και σενάρια.

Ο ίδιος απέρριψε τις εξηγήσεις περί διπλωματικής αβροφροσύνης από τη γαλλική πλευρά, τονίζοντας ότι στις διεθνείς σχέσεις και στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου δεν υπάρχουν τέτοιου είδους περιθώρια. Κατά την άποψή του, η άδεια για τις έρευνες που αφορούν την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου θα έπρεπε να έχει ζητηθεί από την Ελλάδα, καθώς οι εργασίες πραγματοποιούνται σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας.

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Μάλιστα, έθεσε στο επίκεντρο και τα οικονομικά συμφέροντα της γαλλικής εταιρείας Meridiam, στην οποία ανήκει το πλοίο που έχει αναλάβει τις σχετικές εργασίες. Όπως υποστήριξε, η εταιρεία έχει σημαντικές επενδύσεις στην Τουρκία, μεταξύ άλλων στον τομέα των υποδομών υγείας, ενώ ενδιαφέρεται και για μεγάλα έργα υποδομών στην Κωνσταντινούπολη.

Με αυτό το επιχείρημα, ο ΓΓ του ΚΚΕ συνέδεσε τη γαλλική στάση με ευρύτερες οικονομικές επιδιώξεις, ενώ άσκησε κριτική και στη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας, επισημαίνοντας την αντίφαση που, όπως είπε, προκύπτει από τις εξοπλιστικές σχέσεις των δύο χωρών με την Τουρκία.

Τι είπε για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο έργο δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας, αλλά ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τους καταναλωτές.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι δεν ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, καθώς δημιουργεί μεγαλύτερη εξάρτηση από το Ισραήλ και εμπλέκει την Ελλάδα σε ακόμη πιο σύνθετους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς.

Σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Κουτσούμπα, η ηλεκτρική διασύνδεση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, με παράλληλη αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας του Ισραήλ και εισαγωγή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω της Ελλάδας.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη στρατηγική εξυπηρετεί οικονομικούς και γεωπολιτικούς σχεδιασμούς, χωρίς να διασφαλίζει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.

«Πηγαίνουμε προς έναν επώδυνο συμβιβασμό»

Ερωτηθείς εάν οι εξελίξεις μπορεί να οδηγήσουν σε μια νέα κρίση αντίστοιχη με εκείνη των Ιμίων, ο Δημήτρης Κουτσούμπας εκτίμησε ότι η κατάσταση οδηγείται προς έναν επώδυνο συμβιβασμό με την Τουρκία.

Όπως υποστήριξε, η ανοχή της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στις κινήσεις της Γαλλίας και οι χειρισμοί γύρω από τη ρηματική διακοίνωση έδωσαν στην τουρκική πλευρά τη δυνατότητα να ενισχύσει τις αμφισβητήσεις της σχετικά με την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Αναγνώρισε ότι ενδεχομένως να μην υπάρξει άμεσα κάποιο θερμό επεισόδιο, προειδοποίησε ωστόσο ότι η συσσώρευση εντάσεων και ανταγωνισμών στην περιοχή αυξάνει τους κινδύνους για το μέλλον.

«Η πολεμική ένταση, η σύγκρουση θα έρθει», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ανησυχία του για την κλιμάκωση των ανταγωνισμών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη παρασκηνιακές συνεννοήσεις και παζάρια μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, με τη Γαλλία να διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή. Κατά την εκτίμησή του, η κατεύθυνση αυτή οδηγεί σε μια λογική συνεκμετάλλευσης και συνδιαχείρισης στο Αιγαίο, με υποχωρήσεις στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Πότε βλέπει εκλογές – Τι είπε για τις δεύτερες κάλπες

Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό πέρασε στη συνέχεια η συζήτηση, με τον ΓΓ του ΚΚΕ να εκτιμά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενδέχεται να εξαντλήσει τη συνταγματική θητεία της κυβέρνησης, οδηγώντας τη χώρα σε εκλογές τον Ιούνιο του 2027.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις εσωκομματικές διεργασίες στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι ακούγονται φωνές που θεωρούν πως ο πρωθυπουργός θα πρέπει σταδιακά να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι πρόκειται για εκτιμήσεις που προκύπτουν από όσα ακούγονται στο πολιτικό παρασκήνιο.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το κατά πόσο αυτές θα μπορούσαν να δώσουν λύση στο πολιτικό αδιέξοδο. Όπως εξήγησε, δεν θεωρεί πιθανή την επίτευξη αυτοδυναμίας, ενώ εκτίμησε ότι η απουσία ισχυρής πολιτικής πόλωσης θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τη διαμόρφωση σταθερών κοινοβουλευτικών συσχετισμών.

Για το ΚΚΕ ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι η εκλογική αποτύπωση της αυξημένης απήχησης που, όπως υποστήριξε, καταγράφουν οι θέσεις του κόμματος στην κοινωνία.

Η αιχμηρή αναφορά στο rebranding του Αλέξη Τσίπρα

Δεν έλειψαν και τα σχόλια για τον Αλέξη Τσίπρα και την προσπάθεια πολιτικής επανατοποθέτησής του.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη κατανοήσει ποια ακριβώς πολιτική κατεύθυνση επιδιώκει να ακολουθήσει ο πρώην πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας αντιφατικές τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις πολιτικές κινήσεις του.

Με ιδιαίτερα ειρωνικό ύφος σχολίασε και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα σε κινητοποίηση στη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι μια πολιτική επίσκεψη στο εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστικές επαφές με συνδικάτα, κοινωνικούς φορείς και πολιτικές οργανώσεις.

Μάλιστα, αντιπαρέβαλε τη δική του συμμετοχή σε κινητοποιήσεις στη Γαλλία, όπου, όπως είπε, είχε προσκληθεί από συνδικαλιστικές οργανώσεις, είχε πραγματοποιήσει συναντήσεις και είχε απευθύνει χαιρετισμό στους διαδηλωτές.

Σχολιάζοντας την προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της πολιτικής εικόνας του Αλέξη Τσίπρα, άφησε αιχμές για την προσπάθειά του να εμφανιστεί ως εκπρόσωπος της Αριστεράς, καταλήγοντας με τη χαρακτηριστική φράση «Έλεος δηλαδή!».

«Έπρεπε να φύγει με τις κλωτσιές» – Η τοποθέτηση για την υπόθεση Τσαβδαρίδη

Αναφορά έκανε και στην υπόθεση Τσαβδαρίδη, η οποία έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, με αφορμή την αξιοποίηση νομοθετικής πρόβλεψης για την εισαγωγή της κόρης του σε πανεπιστημιακό τμήμα μέσω αθλητικών διακρίσεων στο χάντμπολ.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ χαρακτήρισε απαράδεκτη την υπόθεση, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για φαινόμενο που συνδέεται με ευρύτερες παθογένειες του πολιτικού και κοινωνικού συστήματος.

Άσκησε, μάλιστα, ιδιαίτερα σκληρή κριτική στον πρώην υφυπουργό, λέγοντας ότι θα έπρεπε να έχει απομακρυνθεί με πολύ πιο αυστηρό τρόπο και όχι απλώς μέσω μιας παραίτησης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και το μήνυμα που εκπέμπεται προς τους νέους ανθρώπους, όταν δημιουργείται η εντύπωση ότι οι προσωπικές διασυνδέσεις και οι πολιτικές γνωριμίες μπορούν να υπερισχύσουν της προσπάθειας και της αξιοκρατίας.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συνέδεσε τέτοια περιστατικά με τις ευρύτερες αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου, κάνοντας λόγο για νόμους, παραθυράκια και δυσλειτουργίες που, κατά την άποψή του, επιτρέπουν την αναπαραγωγή φαινομένων διαφθοράς και αδικίας.

«Τι σταθερότητα είναι αυτή όταν οι μισθοί δεν φτάνουν ούτε μέχρι τα μισά του μήνα;»

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας σχολίασε το δίλημμα που θέτει ο πρωθυπουργός ενόψει των επόμενων εκλογών, συνδέοντας την πολιτική σταθερότητα με την καθημερινότητα των πολιτών.

Όπως ανέφερε, η κυβερνητική επιχειρηματολογία περί σταθερότητας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που βιώνουν τα νοικοκυριά, όταν οι μισθοί και τα μεροκάματα εξαντλούνται πριν ολοκληρωθεί ο μήνας.

Έθεσε, επίσης, το ζήτημα της πρόσβασης των νέων στην ανώτατη εκπαίδευση, σημειώνοντας ότι υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι, παρά την επιτυχία τους στις πανελλαδικές εξετάσεις και την εισαγωγή τους ακόμη και σε σχολές υψηλής ζήτησης, δεν καταφέρνουν να εγγραφούν ή να φοιτήσουν λόγω του υψηλού κόστους στέγασης και σπουδών.

Στο ίδιο πλαίσιο άσκησε κριτική στην ανάπτυξη της πολεμικής οικονομίας και της στρατιωτικής προετοιμασίας, σχολιάζοντας με σαρκασμό και τις ευρωπαϊκές συστάσεις για τη δημιουργία οικογενειακού κιτ έκτακτης ανάγκης 72 ωρών.

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη, κάλεσε τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην πανελλαδική απεργία της 25ης Νοεμβρίου, τονίζοντας ότι ο λαός πρέπει να αντιπαλέψει τις πολιτικές που, σύμφωνα με το ΚΚΕ, επιβαρύνουν την καθημερινότητά του.

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