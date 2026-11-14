Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στην υπόθεση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, κάνοντας λόγο για αναξιοκρατία και αντίληψη πολιτικής εκμετάλλευσης του κράτους.

Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και τις υποθέσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Ειδικότερα, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε στη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία, θέτοντας ερωτήματα για τους χειρισμούς της κυβέρνησης και την απάντηση που δόθηκε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Όπως υποστήριξε, η απάντηση να απευθυνθεί η αντιπολίτευση στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όταν ζητά διευκρινίσεις για τη στάση της Γαλλίας, προκαλεί εύλογα ερωτήματα.

Παράλληλα, αμφισβήτησε τον κυβερνητικό ισχυρισμό ότι η ρηματική διακοίνωση αποτελεί ένα ήπιο διπλωματικό μέσο, επικαλούμενος την ελληνική ρηματική διακοίνωση του 2021 προς τον ΟΗΕ για τις συντεταγμένες της οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο.

Αιχμές για την υπόθεση Τσαβδαρίδη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στην υπόθεση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, κάνοντας λόγο για αναξιοκρατία και αντίληψη πολιτικής εκμετάλλευσης του κράτους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συγκεκριμένα, συνέδεσε την υπόθεση με την περίπτωση του Μπεκίρη, καθώς και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διαδοχικά περιστατικά που δημιουργούν ζήτημα πολιτικής ευθύνης.

Κλείνοντας, ο Κώστας Τσουκαλάς διατύπωσε την κεντρική πολιτική αιχμή του:

«Η μόνη σταθερότητα που φέρνετε είναι στα σκάνδαλα και στην αλαζονεία».

Η δήλωση εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησης για ζητήματα διαφάνειας, θεσμών, εξωτερικής πολιτικής και αξιοκρατίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmurnzb9c9rd?integrationId=40599y14juihe6ly}