Τι ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Η κυβέρνηση δεν έχει να κρύψει ούτε να φοβηθεί τίποτα σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έγινε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας για να ενημερωθούν οι βουλευτές. Και στη συνέχεια ο υπουργός Εξωτερικών με κατεύθυνση του πρωθυπουργού πήρε την πρωτοβουλία να ενημερωθούν οι πολιτικοί αρχηγοί».

Τα παραπάνω ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη σήμερα στην ΕΡΤnews, και πρόσθεσε ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση υπάρχουν 3 πράγματα που είναι πλέον φανερά και στον πιο κακόπιστο: «Πρώτον, αδειοδότηση ζητήθηκε μόνο από δύο χώρες, την Ελλάδα και την Κύπρο. Δεύτερον, μετά την έκδοση της ελληνικής Navtex η Τουρκία προχώρησε σε αντι -Navtex διότι προφανώς κάτι τους ενοχλούσε. Και τρίτον, ανεξαρτήτως του τι λέμε εμείς και η αντιπολίτευση, η ουσία είναι ότι το πλοίο προχώρησε, κάνει τη δουλειά του και το καλώδιο θα είναι πραγματικότητα σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Η κυβέρνηση αυτή», πρόσθεσε, «συνεχώς κατηγορείται για υποτιθέμενες υποχωρήσεις. Όμως εμείς δεν κάνουμε εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση, ούτε πολιτικές θεατρικές παραστάσεις. Στον Έβρο απαντήσαμε επί του πεδίου. Στο Αιγαίο κάποιοι θυμούνται το Oruc Reis αλλά δεν θυμούνται το δικό μας στόλο που βγήκε επίσης στο Αιγαίο. Προχωρήσαμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία. Υπογράψαμε δύο φορές συμφωνία με τη Γαλλία με ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Έχουμε αναβαθμίσει τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, έχουμε εξασφαλίσει τα F-35 ενώ η Τουρκία ακόμα τα ζητά, έχουμε ενισχύσει τις σχέσεις με την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ. Διερωτώμαι, αν κάνει κανείς συγκρίσεις με την περίοδο πριν το 2019, σε διάστημα 7 ετών πότε είχαμε τόσο σημαντική ενίσχυση της χώρας στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα».

«Καλό θα ήταν», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης, «στην εξωτερική πολιτική να υπάρχουν οι ευρύτερες δυνατές συναινέσεις. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μειωμένος πατριωτισμός στην αντιπολίτευση, υπάρχουν όμως δημαγωγικοί πειρασμοί που τους εκθέτουν διότι δεν υπάρχει πολιτικό «χαλινάρι». Και τόνισε: «Δεν είναι αυτοσκοπός να υπάρχει ένταση με την Τουρκία, θέλουμε να υπάρχει ειρηνική συνύπαρξη σε αυτή τη γειτονιά. Όχι όμως με οποιοδήποτε κόστος και πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά συμφέροντα, την κυριαρχία και τα δικαιώματά μας».

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε τα εξής:

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-Για το επίδομα 500 ευρώ στο Δημόσιο: Θα δοθεί το 2027 όπως ακριβώς ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. «Η προτεραιότητα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη είναι η ενεργειακή κρίση. Για την οποία μέχρι στιγμής η κυβέρνηση έχει δώσει στήριξη ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ισχυρότερη από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι εύλογο κάθε επαγγελματική ομάδα να θέτει αιτήματα, εμείς όμως ως κυβέρνηση έχουμε τη συνολική εικόνα και ακολουθούμε υπεύθυνη πολιτική από την εποχή ακόμη που ήμασταν στην αντιπολίτευση. Όποιος θέλει να ακούσει περισσότερο ευχάριστα πράγματα, υπάρχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υπόσχονται γεφύρια και ποτάμια. Διότι δεν έχουν διδαχθεί ούτε από το 2019 ούτε από το 2023, όταν οι πολίτες σε ένδειξη ωριμότητας στράφηκαν προς το κόμμα που υποσχέθηκε τα λιγότερα για να τα κάνει όλα, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία».

-Για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες: «Θεωρητικά θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ με το οποίο είχαμε κάνει κυβέρνηση συνασπισμού στο παρελθόν. Όμως το ΠΑΣΟΚ έκλεισε την πόρτα και επιπλέον μεταξύ των υπολοίπων κομμάτων της αντιπολίτευσης επικρατεί τοξικότητα και εχθροπάθεια που δεν ταιριάζει σε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος για τον οποίο μιλάμε για αυτοδυναμία. Εμείς λοιπόν πρέπει να δουλέψουμε σοβαρά μέχρι την τελευταία ημέρα, να ολοκληρώσουμε τις εκκρεμότητες, να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες έχουμε δεσμευθεί, να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας το οποίο θα είναι αληθινό και καινοτόμο. Και στη συνέχεια με τη θέληση του λαού θα προχωρήσουμε μπροστά».

-Για τον σχεδιασμό του πρωθυπουργού: «Αρχικά μας έθεταν το ερώτημα τι θα κάνει αν πάρουμε κάτω από 25%. Ο ίδιος έχει πει ξεκάθαρα ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν έχει λόγο να παραμείνει. Βεβαίως είναι ξεκάθαρο από όλες τις δημοσκοπήσεις ότι το ποσοστό μας θα είναι πολύ παραπάνω και θα αγωνιστούμε με σεμνότητα και σοβαρότητα για αυτοδυναμία. Τώρα τίθεται το ερώτημα τι θα κάνει αν κερδίσει. Όλα αυτά είναι πολύ πρόωρα να τα συζητάει κανείς, πρέπει να κάνουμε το σχεδιασμό μας έχοντας μπροστά μας πραγματικά στοιχεία και όχι σενάρια. Και μόνο όμως η συζήτηση για μετακίνηση του πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απόδειξη ότι και οι αντίπαλοί μας αναγνωρίζουν το ειδικό του βάρος του κ. Μητσοτάκη τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς».

-Για την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας στελέχωσης των Ανεξάρτητων Αρχών: «Προτείναμε ως πρόεδρο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τον καθηγητή που είχε προτείνει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ πρόσφατα για Συνήγορο του Πολίτη. Ο οποίος είχε υποβάλει υποψηφιότητα και για τις 2 θέσεις. Πάλι όμως υπήρξε άρνηση. Έχω την εντύπωση ότι σχετίζεται με το γεγονός ότι μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα κομμάτι που δεν θέλει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και επίσης με το ότι φοβούνται τι θα τους πουν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Εμείς με βάση αυτά τα δεδομένα στρεφόμαστε στους πολίτες και λέμε: δείτε ποια είναι η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο αρχηγός, τα έργα που έχει προχωρήσει, ποιο είναι το πρόγραμμά μας. Και συγκρίνετε με την απέναντι πλευρά. Διότι στο τέλος της ημέρας το δίλημμα θα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Βελόπουλος, Κουτσούμπας ή Κωνσταντοπούλου».