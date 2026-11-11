Ο Κωστής Χατζηδάκης θα ενημερώσει κατ' ιδίαν τους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο. Αυτό τόνισε σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1.

Την πρόθεσή του να ενημερωθούν κατ’ ιδίαν οι πολιτικοί αρχηγοί από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, για τις εξελίξεις γύρω από το καλώδιο επανέλαβε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, προαναγγέλλοντας συναντήσεις την Παρασκευή και τη Δευτέρα. Όπως ανέφερε, αναμένεται να τους δοθεί και το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης που εξέδωσε η Γαλλία προς την Τουρκία και την Αίγυπτο.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Εκείνη κι εγώ» με τον Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι οι μόνες χώρες που χορήγησαν άδειες για τη διενέργεια των ερευνών ήταν η Ελλάδα και η Κύπρος, ενώ χαρακτήρισε την έκδοση αντι-NAVTEX από την Τουρκία ως ένδειξη δυσαρέσκειας για τις εξελίξεις.

«Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι το έργο προχωρά, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη αποπλεύσει το πλοίο Abeille Marengo για την εκτέλεση των εργασιών.

«Είναι προφανές πρώτον ότι αδειοδότηση ζητήθηκε από την Ελλάδα και την Κύπρο. Δεύτερον, ότι η Τουρκία εξέδωσε αντι-navtex, κάτι που σημαίνει ότι δεν ήταν ικανοποιημένη, γιατί για ποιο άλλο λόγο να την εκδώσει και τρίτον έχει αποπλεύσει το πλοίο για να κάνει τη δουλειά του. Αυτό που θα μετρήσει είναι το καλώδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι οι εξελίξεις διαψεύδουν τις προβλέψεις περί υποχώρησης της Ελλάδας και εγκατάλειψης του έργου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμμετοχή γαλλικής εταιρείας στο πρότζεκτ, την οποία παρουσίασε ως ένδειξη στήριξης τόσο του καλωδίου όσο και της ενεργειακής πολιτικής της χώρας.

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Για τη ρηματική διακοίνωση διευκρίνισε ότι η γαλλική πλευρά την απηύθυνε προς την Τουρκία και την Αίγυπτο, ενώ, ερωτηθείς για τη σημασία της συγκεκριμένης κίνησης, σημείωσε ότι πρόκειται για μια απλή μορφή διπλωματικής επικοινωνίας.

«Η ρηματική διακοίνωση είναι η πιο απλή μορφή επικοινωνίας, ενημέρωσης, η χώρα δεν υπάρχει λόγος να αυτοθυματοποιείται», είπε.

Οι αναφορές σε Έβρο, Αιγαίο και τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απέρριψε τις αιτιάσεις περί αποτυχιών στην εξωτερική πολιτική, κάνοντας αναδρομή σε προηγούμενες ελληνοτουρκικές κρίσεις και στις αμυντικές συμφωνίες της χώρας.

«Έχω βαρεθεί» τόνισε να ακούει από το 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση, ότι η Ελλάδα «χάνει παντού». Υπενθύμισε τις εξελίξεις στον Έβρο το 2020, την ένταση στο Αιγαίο, αλλά και τη συμφωνία αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προμήθεια των μαχητικών F-35, στις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, στα οικολογικά πάρκα, αλλά και στο ενδιαφέρον της Chevron για έρευνες σε περιοχές που εμπίπτουν στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Κάπου ώπα. Έχουμε επιλέξει ένα πεδίο στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα, που έχουμε επιτυχίες», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις επικρίσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, υποστήριξε ότι δεν αναγνωρίζεται από καμία άλλη χώρα, ενώ για την παρουσία του Oruc Reis στο Αιγαίο υπενθύμισε ότι είχε αναπτυχθεί και ο ελληνικός στόλος.

«Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, προχωράει το καλώδιο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε συζητήσεις που να αντανακλούν περισσότερο στην πραγματικότητα. Αυτή η κυβέρνηση προχωρεί μπροστά και ενισχύει με πράξεις τη χώρα, χωρίς κορώνες», ανέφερε.

Ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών την Παρασκευή και τη Δευτέρα

Σχετικά με την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών, ο Κωστής Χατζηδάκης γνωστοποίησε ότι ο υπουργός Εξωτερικών θα επικοινωνήσει μαζί τους, προκειμένου να προγραμματιστούν οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις.

«Ο κ. Γεραπετρίτης θα επικοινωνήσει μαζί τους, θα μπορούν να συναντηθούν είτε την Παρασκευή, είτε τη Δευτέρα. Θα τους δοθεί, απ' όσο καταλαβαίνω, και το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης. Πάμε σε κατ' ιδίαν συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς», ανέφερε.

Ερωτηθείς εάν προηγήθηκε επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμανουέλ Μακρόν πριν από τη γαλλική πρωτοβουλία, απάντησε ότι δεν γνωρίζει, προσθέτοντας πως υπάρχουν τακτικές επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.

Τι είπε για Τσαβδαρίδη και εκλογές

Στη συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ρωτήθηκε και για την υπόθεση που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Λάζαρο Τσαβδαρίδη και τις καταγγελίες σχετικά με τη συμμετοχή της κόρης του σε ομάδα χάντμπολ.

«Το θέμα διερευνάται, δεν ξέρω να σας πω, άκουσα την τοποθέτησή του, θα γίνει εσωτερική συζήτηση. Δεν μπορώ να γνωρίζω», δήλωσε.

Στο πεδίο των εκλογικών εξελίξεων, σχολίασε τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι θα αποχωρήσει από βουλευτής εάν η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώσει ποσοστό κάτω από 25%.

«Καλά έκανε, αλλά δεν θα πάρει (σ.σ. κάτω από 25%). Ασυνήθιστη για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα απάντηση, αλλά τίμια», είπε.

Για τον ανταγωνισμό μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Λύσης σχετικά με τη δεύτερη θέση, αλλά και τις εκτιμήσεις της Ντόρας Μπακογιάννη για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι βασική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η πρωτιά και η εξασφάλιση αυτοδυναμίας.

Όπως ανέφερε, η προοπτική συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ δεν διαφαίνεται, καθώς το ίδιο το κόμμα την αποκλείει, ενώ προειδοποίησε ότι ένα αποτέλεσμα χωρίς αυτοδυναμία ενδέχεται να οδηγήσει σε πολιτική αστάθεια.

Για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο Αντώνης Σαμαράς στο εκλογικό αποτέλεσμα, σημείωσε ότι σημαντικοί παράγοντες θα είναι η προώθηση των μεταρρυθμίσεων, η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, η επικοινωνία του πολιτικού μηνύματος και η σύνθεση των ψηφοδελτίων.

Τα 9,1 δισ. ευρώ από τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για ζητήματα φοροδιαφυγής, εγκληματικότητας και υποθέσεις που, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, επανέρχονται στην επικαιρότητα για λόγους επικοινωνιακής διαχείρισης.

Επικαλέστηκε τις παρεμβάσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τις πρωτοβουλίες για την προστασία των παραλιών, τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, αλλά και τις κατεδαφίσεις νυχτερινών κέντρων.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη δράση του ελληνικού FBI, κάνοντας λόγο για 260 επιτυχίες μέσα στα δύο χρόνια λειτουργίας του.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον νόμο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ο οποίος προωθήθηκε κατά τη θητεία του στο υπουργείο Οικονομικών και περιλάμβανε 11 παρεμβάσεις, από τη διασύνδεση των POS έως την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έχουν συμβάλει στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, με το συνολικό ποσό που επικαλέστηκε για την περίοδο 2024-2027 να ανέρχεται σε 9,1 δισ. ευρώ.

«Η προσπάθεια έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο έχει στρέψει την προσοχή του και στην κατάρτιση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των επόμενων εκλογών, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να περιλαμβάνει νέες προτάσεις και καινοτομίες.