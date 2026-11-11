Toν Ιούλιο του 2027 στο Markopoulo Complex.

O θρυλικός Billy Idol έρχεται στην Ελλάδα για το Release Athens 2027 στο Markopoulo Complex την Τρίτη 6 Ιουλίου.

Ένας αληθινός σούπερ σταρ του rock’n’roll, με μια πορεία που εκτείνεται σε σχεδόν πέντε δεκαετίες, αμέτρητες επιτυχίες και μια προσωπικότητα που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στη μουσική ιστορία, έρχεται στην Αθήνα για ένα μεγάλο show, αντάξιο της διαδρομής του.

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα.

{https://youtu.be/VdphvuyaV_I?si=PJQ3UxMDihKz8wPI}

Για σχεδόν πέντε δεκαετίες, ο Billy Idol αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της σύγχρονης μουσικής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Από το 1977 έως το 1981, ως επιβλητικός frontman των Generation X, κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στο πρώτο κύμα του βρετανικού punk.

Το 1982 ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του, έχοντας στο πλευρό του τον κιθαρίστα Steve Stevens. Μαζί διαμόρφωσαν έναν ήχο που συνδύαζε την ωμή ενέργεια του punk με την ατίθαση και ακαταμάχητη γοητεία του rock’n’roll, δημιουργώντας μια σειρά από τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, όπως τα Dancing With Myself, White Wedding, Rebel Yell, Eyes Without A Face, Flesh For Fantasy, Cradle of Love, Hot In The City, αλλά και μερικές διασκευές σε κομμάτια που τα έκανε πραγματικά «δικά του», όπως τα Mony Mony και To Be A Lover.

Η χαρακτηριστική του εμφάνιση και η εκρηκτική σκηνική του παρουσία, σε συνδυασμό με τα video clips του στο MTV, συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάδειξή του σε ένα από τα πλέον εμβληματικά πρόσωπα της δεκαετίας του ’80.

{https://youtu.be/9OFpfTd0EIs?si=EunX1xadrX8dDC_m}

Με σταθερή παρουσία στη σκηνή όλα αυτά τα χρόνια, ο Idol επέστρεψε και στη δισκογραφία το 2025 με το Dream Into It, το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ με νέο υλικό μετά από 11 χρόνια, το οποίο έτυχε θερμής υποδοχής από κοινό και μουσικό Τύπο. Το 2026 ακολούθησε το Billy Idol Should Be Dead, το ντοκιμαντέρ που καταγράφει τη ζωή και την πολυτάραχη πορεία του.

Στις 14 Νοεμβρίου 2026, ο Billy Idol πρόκειται να ενταχθεί, μαζί με τον Steve Stevens, στο Rock & Roll Hall of Fame, σε μια ακόμη κορυφαία στιγμή της μακράς πορείας του.

Μια τιμητική διάκριση που επισφραγίζει την τεράστια επίδρασή του στη μουσική των τελευταίων δεκαετιών και προσθέτει έναν ακόμη σημαντικό σταθμό σε μια καριέρα που συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία.

Τον Ιούλιο του 2027, η Αθήνα θα έχει την ευκαιρία να υποδεχτεί από κοντά έναν από τους αυθεντικούς πρωταγωνιστές της ιστορίας του rock’n’roll.

{https://youtu.be/ClxXDfvtoj0?si=Jr_eD2E_h566HSPj}

Εισιτήρια

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 12:00, με αρχική τιμή τα €65 και για περιορισμένο αριθμό.

Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα €70, ενώ οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με αρχική τιμή τα €200.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211 770 0000

Online: releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Σημαντικό: Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ισχύει ειδική προσφορά που σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις το εισιτήριό σου σε 4 άτοκες δόσεις, αποκλειστικά με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking. Σε αυτόν, έχει πρόσβαση κι ένας συνοδός ανά άτομο, με την προϋπόθεση να έχει ήδη προμηθευτεί εισιτήριο γενικής εισόδου.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.