Γιατί αναζητούν καταφύγιο σε εσωτερικούς χώρους και πώς μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε.

Αν παρατηρείτε ξαφνικά μυρμήγκια μέσα στο σπίτι αυτή την εποχή, υπάρχει εξήγηση. Η πρώτη πτώση της θερμοκρασίας τα ωθεί να αναζητήσουν ζεστό καταφύγιο, με πρόσβαση σε τροφή και νερό.

«Τα έντομα επιβιώνουν εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια και γνωρίζουν πώς να προστατεύονται από το κρύο, βρίσκοντας καταφύγιο ακόμη και μέσα στα σπίτια», εξηγεί ο Έρικ Μπένσον, ομότιμος καθηγητής και εντομολόγος στο Πανεπιστήμιο Clemson.

«Χρειάζονται τα ίδια πράγματα με εμάς: στέγη, τροφή και νερό. Το σπίτι προσφέρει όλα όσα αναζητούν», σημειώνει η εντομολόγος Φέιθ Οϊ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα.

Τα περισσότερα από τα μικρά μυρμήγκια που εισέρχονται στα σπίτια αυτή την εποχή είναι απλώς ενοχλητικά και δεν αποτελούν σοβαρό πρόβλημα. Ωστόσο, καλό είναι να μην τα αφήνετε ανεξέλεγκτα, καθώς ένα μυρμήγκι που περιπλανιέται αναζητώντας τροφή μπορεί σύντομα να ακολουθηθεί από πολλά ακόμη, επισημαίνει ο Μπένσον.

Ακόμη κι αν η δραστηριότητά τους φαίνεται να υποχωρεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τα μυρμήγκια εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί. Όσα έχουν βρει καταφύγιο μέσα στο σπίτι περνούν σε μια κατάσταση προσωρινής αδράνειας. Ωστόσο, τις πιο ήπιες ημέρες, μπορούν να γίνουν και πάλι δραστήρια, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, εξηγεί ο Μπένσον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πώς να τα κρατήσετε μακριά

Η πρόληψη είναι η καλύτερη λύση. Οι ειδικοί προτείνουν:

Ελέγχετε τα αντικείμενα πριν τα βάλετε στο σπίτι. Μυρμήγκια μπορεί να κρύβονται σε καυσόξυλα ή γλάστρες που μεταφέρετε στο εσωτερικό για τον χειμώνα.

Κλαδεύετε θάμνους και κλαδιά που ακουμπούν στο σπίτι, καθώς διευκολύνουν την είσοδο εντόμων.

Απομακρύνετε συσσωρευμένα φύλλα και άλλα υλικά από το έδαφος γύρω από τα θεμέλια του σπιτιού, ώστε να μην προσφέρουν καταφύγιο στα μυρμήγκια.

Κρατήστε τις φθινοπωρινές διακοσμητικές συνθέσεις μακριά από το σπίτι. Π.χ. οι κολοκύθες μπορεί να προσελκύσουν διάφορα έντομα.

Αν εντοπίσετε μυρμήγκια στην κουζίνα, αναζητήστε πρώτα τι τα προσελκύει. Ακόμη και λίγα ψίχουλα μπορεί να αποτελούν κίνητρο.

Αποφύγετε να βασίζεστε στα εντομοκτόνα σπρέι. Σκοτώνουν τα μυρμήγκια που είναι ορατά, αλλά δεν εξουδετερώνουν την αποικία που βρίσκεται κρυμμένη σε τοίχους, σοφίτες ή υπόγειους χώρους.

Μάλιστα, ορισμένα είδη, όπως τα φαραωνικά μυρμήγκια, μπορεί μετά τον ψεκασμό να διασπαστούν σε μικρότερες αποικίες, επιδεινώνοντας το πρόβλημα.

Αντίθετα, οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση υγρών δολωμάτων ή τζελ. Τα μυρμήγκια μεταφέρουν το δόλωμα στη φωλιά τους, όπου το καταναλώνουν και τα υπόλοιπα μέλη της αποικίας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα στην πηγή του.

Χρειάζεται, ωστόσο, υπομονή: μπορεί να περάσουν μερικές ημέρες μέχρι να περιοριστεί η δραστηριότητά τους. Αν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο επαγγελματία απεντόμωσης.

Με πληροφορίες από southernliving.com