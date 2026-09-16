Μόνο 10 είδη εντόμων είναι εγκεκριμένα ως συστατικά τροφίμων στη Νότια Κορέα, μεταξύ των οποίων οι ακρίδες, οι αλευροσκούληκες και οι νύμφες μεταξοσκώληκα.

Νοτιοκορεατικό δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο στην εταιρεία που διαχειρίζεται ένα από τα πιο γνωστά εστιατόρια της Σεούλ, καθώς και στη διευθύνουσα σύμβουλό της, επειδή σέρβιραν επιδόρπιο γαρνιρισμένο με μυρμήγκια, ένα έντομο που δεν είναι εγκεκριμένο για κατανάλωση σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το Evett, εστιατόριο με δύο αστέρια Michelin στην εύπορη συνοικία Γκάνγκναμ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 6.333,86 ευρώ ενώ στη διευθύνουσα σύμβουλο επιβλήθηκε πρόστιμο 9.500,79 ευρώ, σύμφωνα με το πρακτορείο Newsis.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή φυλάκισης ενός έτους για τη διευθύνουσα σύμβουλο και πρόστιμο 12.667,72 για την εταιρεία.

Το σκεπτικό του δικαστή

Ο δικαστής δήλωσε ότι η παράβαση «σε καμία περίπτωση δεν ήταν ήσσονος σημασίας», επικαλούμενος το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πωλούνταν τα συγκεκριμένα πιάτα, τη χρήση τους από το εστιατόριο για την προβολή του, καθώς και τις εργαστηριακές εξετάσεις που έδειξαν ότι τα μυρμήγκια περιείχαν βαρέα μέταλλα σε επίπεδα υψηλότερα από τα επιτρεπόμενα.

Ο δικαστής ανέφερε ότι έλαβε επίσης υπόψη τα εξής:

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οι κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν την παράβαση,

η διευθύνουσα σύμβουλος δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ασφάλειας τροφίμων

ο αριθμός των μυρμηγκιών που σερβιρίστηκαν φαίνεται να ήταν μικρότερος από εκείνον που είχαν υπολογίσει οι εισαγγελείς

το εστιατόριο δεν χρησιμοποιεί πλέον μυρμήγκια

Πρόσθεσε ότι τα μυρμήγκια χρησιμοποιούνται ως συστατικό σε ΗΠΑ και Ευρώπη και πως το εστιατόριο φαίνεται πως δεν γνώριζε ότι η χρήση τους δεν επιτρέπεται στη Νότια Κορέα.

Και οι δύο πλευρές έχουν στη διάθεσή τους επτά ημέρες για να ασκήσουν έφεση.

Μόνο 10 είδη εντόμων είναι εγκεκριμένα ως συστατικά τροφίμων στη Νότια Κορέα, μεταξύ των οποίων οι ακρίδες, οι αλευροσκούληκες και οι νύμφες μεταξοσκώληκα.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ένα μη εγκεκριμένο έντομο πρέπει να λάβουν προσωρινή έγκριση από το υπουργείο Ασφάλειας Τροφίμων και Φαρμάκων, διαδικασία την οποία το εστιατόριο δεν ακολούθησε. Η παραβίαση της νομοθεσίας επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών ή πρόστιμο 31.669,30.

Το υπουργείο ξεκίνησε την έρευνά του αφού εντόπισε σχετικές αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από Guardian