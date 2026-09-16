Λίγες ώρες μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι συνηγόροί τους δηλώνουν αποφασισμένοι να προσφύγουν άμεσα κατά του εντάλματος προσωρινής τους κράτησης στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας.

Την αποφυλάκιση των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη θα ζητήσουν άμεσα οι συνήγοροί τους, όπως έγινε γνωστό σήμερα λίγες ώρες μετά την προφυλάκισή τους.

Λίγες ώρες μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι συνηγόροί τους δηλώνουν αποφασισμένοι να προσφύγουν άμεσα κατά του εντάλματος προσωρινής τους κράτησης στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν, μιλούν για καταπάτηση των δικονομικών δικαιωμάτων των δύο κατηγορουμένων, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η Δικηγορική Εταιρεία ‘Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες’, μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της».

17 ολόκληρες ώρες διήρκεσε η ανακριτική διαδικασία

17 ολόκληρες ώρες διήρκεσε η ανακριτική διαδικασία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. 8 ώρες έμεινε στο γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή η Ιωάννα Γάκα, η οποία δέχθηκε βροχή ερωτήσεων για όσα έγιναν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από τη στιγμή που ο δημοφιλής καλλιτέχνης επισκέφτηκε το ιατρείο του Κολωνακίου. Ο σύζυγός της, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, απολογήθηκε επί 4 ώρες με την κακουργηματική κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσα διά παραλείψεως.

Στις πολύωρες απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τις ενέργειές τους, αρνούμενοι πως οι ίδιοι παρέλειψαν ιατρική πράξη ή έκαναν κάποιο λάθος το οποίο οδήγησε στον θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αρνήθηκαν κατηγορηματικά όχι μόνο τον δόλο που τους αποδίδεται, αλλά και τις κρίσιμες παραλείψεις που τους καταλογίζει το βαρύτατο κατηγορητήριο.

Οι δύο κατηγορούμενοι έριξαν μάλιστα την ευθύνη για την τραγική κατάληξη του καλλιτέχνη στο ΕΚΑΒ. Ισχυρίστηκαν πως το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο ιατρείο του Κολωνακίου χωρίς φορείο και οι διασώστες παρέλαβαν και μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

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Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του τραγουδιστή από τον πρώτο όροφο, όπου στεγάζεται το ιατρείο, στο ασθενοφόρο. Όπως υποστηρίζουν, η διακοπή αυτή στην ΚΑΡΠΑ δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, με συνέπεια ο καλλιτέχνης, που είχε ήδη υποστεί ανακοπή, να χάσει κάθε δυνατότητα ανάταξης.

Οι δύο κατηγορούμενοι άδειασαν και τον ΙΣΑ, λέγοντας πως τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που διέθεταν είναι απολύτως νόμιμα. Επικαλούμενοι άλλωστε τα τιμολόγια αγοράς τους, τόνισαν πως τα είχαν δηλώσει στον ΙΣΑ το 2025 και το 2026, προσκομίζοντας σχετικές φωτογραφίες.

Στην απολογία τους, πάντως, οι δύο κατηγορούμενοι επέμειναν να τοποθετούν χρονικά την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη στις 16:15, ενώ η κλήση για ασθενοφόρο έγινε στις 16:21.

Η Ιωάννα Γάκα, ερωτώμενη από τον ανακριτή για τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που τράβηξε στο ιατρείο, ισχυρίστηκε πως ήταν συνήθης τακτική της να φωτογραφίζει τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ωστόσο, όπως είπε, δεν έστειλε τη φωτογραφία στον σύζυγό της, αλλά σε τρίτο πρόσωπο το οποίο κατονόμασε.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος υποστήριξε πως υπήρχε αυτόπτης μάρτυρας σε όσα έγιναν και ήταν ο ασθενής του ο οποίος κατέθεσε ήδη στην ανάκριση.

Και οι δύο κατηγορούμενοι, πάντως, αρνήθηκαν πως αγνόησαν τα alert του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, λέγοντας πως οι συναγερμοί αυτοί αφορούν απλές ρήξεις αγγείων όταν βγαίνει ο φλεβοκαθετήρας.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έπεισαν πάντως τον ανακριτή, ο οποίος με τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα έκρινε προφυλακιστέους τους δύο γιατρούς, δείχνοντάς τους τον δρόμο για τη φυλακή.