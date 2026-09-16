Νέες πληροφορίες για τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι τα κρίσιμα λεπτά που ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε την ζωή του.

Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του μέσα στο ιατρείο της 56χρονης γιατρού, στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται, σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να έχει την ιδιότητα του «γιατρού – υπνωτιστή». Οι Αρχές διερευνούν εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν ο αποδέκτης φωτογραφίας που, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται, φέρεται να έστειλε η 56χρονη γιατρός λίγο πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Η επίμαχη εικόνα φέρεται να απεικονίζει τον Γιώργο Μαζωνάκη συνδεδεμένο στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία η φωτογραφία φέρεται να εστάλη λίγα λεπτά πριν ο τραγουδιστής αφήσει την τελευταία του πνοή.

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Τι φέρεται να κατέθεσε η γιατρός

Κατά την εξέτασή της από τον ανακριτή, η 56χρονη γιατρός φέρεται να ρωτήθηκε σχετικά με τον παραλήπτη της συγκεκριμένης φωτογραφίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να κατονόμασε τον άνδρα που πλέον βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

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Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ταυτοποίηση ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν πράγματι ο παραλήπτης της εικόνας. Για να διαπιστωθεί εάν η φωτογραφία στάλθηκε στο συγκεκριμένο άτομο, αναμένεται η εισαγγελική έγκριση για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Μέσω της σχετικής έρευνας αναμένεται να εξεταστούν τα δεδομένα των επικοινωνιών, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιον αριθμό ή λογαριασμό εστάλη η επίμαχη φωτογραφία και να εξακριβωθεί ο ακριβής χρόνος αποστολής της.

Ερευνάται και η σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν συνολικά τον ρόλο του συγκεκριμένου άνδρα στην υπόθεση. Μεταξύ άλλων, διερευνάται εάν ήταν το πρόσωπο που είχε μεσολαβήσει για την πρώτη γνωριμία του Γιώργου Μαζωνάκη με τη 56χρονη γιατρό.