Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Γιάννη Χαρούλη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο Γιάννης Χαρούλης, αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συναυλίας του (15/09) στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.



Ο Χαρούλης, με τον ευγενικό και γλυκό τρόπο που τον χαρακηρίζει πάντα, είπε το δικό του συγκινητικό «αντίο» στον συνάδελφο και συντοπίτη του -καθώς και οι δύο κατάγονται από το νομό Λασιθίου Κρήτης- Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή τόσο ξαφνικά και τόσο άδικα, βυθίζοντας στη θλίψη το πανελλήνιο.

«Πολύ στεναχωρέθηκα. Ήταν ιδιαίτερος, ήταν πάντα σαν παιδί», ανέφερε ο Γιάννης Χαρούλης και πρόσθεσε: «Ήταν αληθινός σαν και έτσι όπως θα έπρεπε να είναι τα παιδιά, ελεύθερα. Καλό ταξίδι στον Γιώργη τον Μαζωνάκη, καλό του παράδεισο».



Ο Γιάννης Χαρούλης στη συνέχεια, μοιράστηκε με το κοινό το μάθημα που έχει πάρει από τον Γιώργο Μαζωνάκη λέγοντας: «Κάπου είδα ένα βίντεό του και πήρα μάθημα από αυτό. Ήταν από τις τελευταίες του συναυλίες και έλεγε στον κόσμο του "σας ευχαριστώ και δεν το έχω σαν δεδομένο" έλεγε ο άνθρωπος, "δεν είναι τίποτα δεδομένο". Εμένα μου έδωσε στο φευγιό του ένα μάθημα. Να ‘σαι καλά μωρέ Γιώργη… Καλό παράδεισο. Κρίμα, κρίμα, κρίμα».

{https://youtu.be/uiDWr483vUA?si=R8FUjK9qVK4k0Ax4}