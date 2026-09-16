Ο λόγος που γίνονται τώρα οι αλλαγές είναι κυρίως τεχνικός αλλά σημαντικός για τους επαγγελματίες.

Αλλαγές στους ΚΑΔ χιλιάδων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του πολιτισμού και της δημιουργικής οικονομίας φέρνει νέα κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 15 Σεπτεμβρίου 2026. Με απλά λόγια, το κράτος επικαιροποιεί τους κωδικούς με τους οποίους αναγνωρίζονται φορολογικά συγκεκριμένα επαγγέλματα και δραστηριότητες του πολιτισμού.

Οι αλλαγές αφορούν ένα πολύ μεγάλο φάσμα επαγγελματιών: από μουσικούς, ανθρώπους του θεάτρου και δημιουργούς μέχρι φωτογράφους, σχεδιαστές, τεχνίτες και επαγγελματίες του κινηματογράφου. Στη νέα λίστα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες, καθηγητές μουσικής, χορού και ζωγραφικής, σχεδιαστές κοσμημάτων, επίπλων και υφασμάτων, επαγγελματίες του animation και των οπτικών εφέ, αλλά και όσοι ασχολούνται με την κατασκευή μουσικών οργάνων, την κεραμική, τη μαρμαρογλυπτική, τα ψηφιδωτά και άλλες μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Επηρεάζονται όμως και πολλοί επαγγελματίες που μπορεί να μη βρίσκονται οι ίδιοι πάνω στη σκηνή ή μπροστά από μια κάμερα, αλλά δουλεύουν γύρω από την παραγωγή πολιτιστικού έργου. Στην κατηγορία αυτή μπαίνουν δραστηριότητες που σχετίζονται με την έκδοση βιβλίων, τα ηλεκτρονικά και ηχογραφημένα βιβλία, την παραγωγή κινηματογραφικών και διαφημιστικών ταινιών, το μοντάζ, τον υποτιτλισμό, την ψηφιακή αποκατάσταση ταινιών, την ηχογράφηση και τις μουσικές εκδόσεις.

Οι αλλαγές αγγίζουν επίσης σχολές χορού, ωδεία και σχολές υποκριτικής, παραγωγούς και διοργανωτές καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, θέατρα, αίθουσες συναυλιών και άλλους χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στη σχετική λίστα βρίσκονται ακόμη επαγγελματίες που επισκευάζουν μουσικά όργανα ή κουρδίζουν πιάνα.

Ο λόγος που γίνονται τώρα οι αλλαγές είναι κυρίως τεχνικός αλλά σημαντικός για τους επαγγελματίες. Η ΑΑΔΕ έχει περάσει στη νέα ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων, τους λεγόμενους «ΚΑΔ 2025», στο πλαίσιο της προσαρμογής στο νέο ευρωπαϊκό σύστημα NACE Αναθ. 2.1. Έτσι, έπρεπε να επικαιροποιηθεί και η λίστα των ΚΑΔ που χρησιμοποιείται ειδικά για τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.