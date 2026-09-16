Ο κ. Πλεύρης επανέλαβε αρχικά τα περί γνωριμίας με τον γιατρό και έκανε λόγο για θεωρίες συνωμοσίας που διακινούνται.

Για «θεωρίες συνωμοσίας» έκανε λόγο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σχολιάζοντας όσα αποκάλυψε ο ίδιος για τη σχέση του με τον εμπλεκόμενο γιατρό στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, Ηλία Θεοδωρόπουλο, ενώ μίλησε για τον γιατρό του Μαζωνάκη για δεύτερη μέρα.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Πλεύρης αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε επισκεφθεί ως ασθενής τον παθολόγο, όταν ο ίδιος αντιμετώπιζε σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του και, στη συνέχεια, προβλήματα με τις τιμές των αιματολογικών του εξετάσεων. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Θάνος Πλεύρης αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας πριν από μία δεκαετία περίπου.

Όπως είπε, ο Θεοδωρόπουλος ήταν ένας από τους γιατρούς που είχε συμβουλευτεί εκείνη την περίοδο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν του είχε προτείνει κάποια θεραπεία, αλλά συγκεκριμένες διατροφικές οδηγίες.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως, όταν πληροφορήθηκε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πεθάνει στο συγκεκριμένο ιατρείο, επιχείρησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γιατρό, προκειμένου να μάθει τι είχε συμβεί.

«Ακόμα και προχθές, όταν έγινε το συμβάν και είδα ότι είναι ο συγκεκριμένος γιατρός, επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω για να μάθω τι έγινε. Είχε πεθάνει ο Μαζωνάκης στο ιατρείο του. Δεν επιθυμούσε ο ίδιος να μιλήσει. Δεν είχαμε επικοινωνία», σημείωσε.

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Κληθείς να σχολιάσει σήμερα τις εν λόγω δηλώσεις του, ο κ. Πλεύρης επανέλαβε αρχικά τα περί γνωριμίας με τον γιατρό και έκανε λόγο για θεωρίες συνωμοσίας που διακινούνται. «Αυτόν τον γιατρό τον γνώρισα, περνώντας περιπέτεια με την υγεία μου. Πήγα, τον επισκέφτηκα, δεν μου πρότεινε κάποια θεραπεία. Οι τιμές μου ήταν προβληματικές μετά από αυτό που είχα περάσει […] Μου πρότεινε μια συγκεκριμένη διατροφή και σκευάσματα του εμπορίου που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις τιμές».

Δεν σήκωσε το τηλέφωνο, μου γύρισε την κλήση να μου πει ότι δεν θέλει να μιλήσει

Ακολούθως, αναφέρθηκε στην επαφή που είχε με τον γιατρό και στο επίμαχο τηλεφώνημα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. «Διατήρησα μια επαφή μαζί του και, όταν έγινε το συμβάν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σε χρονικό σημείο που έχει βγει η είδηση παντού για ιατρείο στο Κολωνάκι, έκανα κλήση στον συγκεκριμένο γιατρό που γνώριζα, όπως θεωρώ θα έκανε αυτονόητα οποιοσδήποτε γνωρίζει κάποιον. Δεν σήκωσε το τηλέφωνο, μου γύρισε την κλήση να μου πει ότι δεν θέλει να μιλήσει, άρα δεν υπήρξε επικοινωνία».

Διερωτήθηκε, μάλιστα, αν θεωρείται «παράλογο» να πάρεις ένα τηλέφωνο να ρωτήσεις κάποιον που ξέρεις τι έγινε…

Υπενθυμίζεται πως οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, οδηγήθηκαν λίγο πριν από τις 7 το πρωί στη φυλακή.

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