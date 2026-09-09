«Πια έχει πάει σε ένα επίπεδο η επιχειρηματολογία – και οφείλω να πω ότι με λυπεί αυτό – που ουσιαστικά υπάρχει πλήρης αποσύνδεση», δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης.

Θέση για την κριτική του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης πήρε ο Θάνος Πλεύρης, λέγοντας πως αυτή έχει ξεπεράσει τα όρια της εποικοδομητικής παρέμβασης και αδικεί το έργο της παράταξης.

«Είμαι ένας από τους ανθρώπους που σέβομαι ιδιαιτέρως τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς με έφερε στη Νέα Δημοκρατία. Τον σέβομαι απόλυτα, αλλά αυτό το οποίο ειπώθηκε την επόμενη μέρα, ότι 8 χρόνια στην πραγματικότητα αυτό το κόμμα δεν έχει κάνει τίποτα σωστό και ουσιαστικά βάλαμε μέσα ό,τι πράγμα μπορεί να υπάρχει από εθνικά θέματα, από κοινωνικά θέματα, από Τέμπη, νομίζω ότι αδικεί μια κριτική που έκανε στη Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως ως ένα σημείο πολλοί έλεγαν και λένε ότι πρέπει να ακούσουμε αυτή την κριτική γιατί είναι εποικοδομητική», είπε αρχικά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, μιλώντας στο Mega.

«Πια έχει πάει σε ένα επίπεδο η επιχειρηματολογία – και οφείλω να πω ότι με λυπεί αυτό – που ουσιαστικά υπάρχει πλήρης αποσύνδεση, όχι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είμαστε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουμε ψηφίσει πράγματα. Είμαστε υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, οπότε δεν μπορεί να παρουσιάζεται μια ολόκληρη παράταξη σε μια κριτική που ουσιαστικά είναι κριτική που είχαμε συνηθίσει να ακούμε από κόμματα που δεν έχουν καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε το ΠΑΣΟΚ δεν ασκεί τέτοιου είδους κριτική», συνέχισε.

«Φαίνεται όμως ότι τώρα πλέον έχει επέλθει πλήρης απομάκρυνση από αυτό το οποίο πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι η παράταξη και αν έχουν γίνει κάποια λάθη, προφανώς εδώ πέρα είμαστε να τα συζητήσουμε και υπήρχαν και θέματα στα οποία και βουλευτές εμείς οι ίδιοι διαφωνήσαμε και εκφράσαμε διαφορετική αντίληψη. Άλλο το ένα αυτό να γίνεται και άλλο να φτάνεις σε ένα σημείο ουσιαστικά να βάζεις ως στόχο και ως αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία», πρόσθεσε.

Όπως δήλωσε ο κ. Πλεύρης., επί Αντώνη Σαμαρά έγινε η διεύρυνση της ΝΔ και με το ΛΑΟΣ και με το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως το κόμμα δεν χάνει την ταυτότητά του λόγω της διεύρυνσης προς το κέντρο.

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