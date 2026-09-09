Σε επίπεδο εξαμήνου, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 501 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή υποχώρηση 0,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Η Autohellas έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 με σχεδόν αμετάβλητο κύκλο εργασιών και ενισχυμένο EBITDA, ωστόσο η καθαρή κερδοφορία κινήθηκε χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Θετική εικόνα παρουσίασαν οι μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ πιέσεις καταγράφηκαν στην εμπορία αυτοκινήτων και υπηρεσιών.

Σε επίπεδο εξαμήνου, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 501 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή υποχώρηση 0,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Το EBITDA αυξήθηκε κατά 2,6%, στα 129,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους περιορίστηκαν στα 28,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 12,3%.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 280,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 2% σε ετήσια βάση. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα 78 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 0,6%, ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 7,4%, στα 29,1 εκατ. ευρώ.

Στις μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα, η Autohellas διατήρησε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 6,7% και να φθάνει τα 146,6 εκατ. ευρώ. Κύριος μοχλός ήταν οι μακροχρόνιες μισθώσεις, καθώς παρέμεινε αυξημένη η ζήτηση από εταιρικούς πελάτες για leasing και υπηρεσίες διαχείρισης στόλου.

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις κινήθηκαν με ηπιότερους ρυθμούς, διατηρώντας πάντως ισχυρή κερδοφορία παρά την αύξηση των διαθέσιμων στόλων στην αγορά. Στην τελική γραμμή, ωστόσο, η κερδοφορία του κλάδου επιβαρύνθηκε από τις υψηλότερες αποσβέσεις, αποτέλεσμα των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια για την ενίσχυση του στόλου.

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Ανοδικά κινήθηκε και η διεθνής δραστηριότητα μισθώσεων, με έσοδα 87,3 εκατ. ευρώ έναντι 78,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 10,6%. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ανάπτυξη στην Πορτογαλία, αν και η δραστηριότητα παρέμεινε ζημιογόνος σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, κυρίως λόγω εποχικότητας.

Στις αγορές των Βαλκανίων και της Κύπρου, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5%, με τη συνεισφορά να προέρχεται τόσο από τις μακροχρόνιες όσο και από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Η λειτουργική κερδοφορία, ωστόσο, μειώθηκε κατά 11%, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με την Κύπρο, όπου η χαμηλότερη ζήτηση κατά τους πρώτους πέντε μήνες του έτους επηρεάστηκε από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Εμπορία αυτοκινήτων και υπηρεσιών στην Ελλάδα

Αντίθετη ήταν η εικόνα στην εμπορία αυτοκινήτων και υπηρεσιών στην Ελλάδα. Ο κύκλος εργασιών του συγκεκριμένου τομέα υποχώρησε κατά 6,6%, στα 267,2 εκατ. ευρώ. Η Autohellas αποδίδει την κάμψη τόσο στον προϊοντικό κύκλο των Hyundai και KIA όσο και στην εντεινόμενη παρουσία νέων αυτοκινητοβιομηχανιών, κυρίως από την Κίνα, οι οποίες διεκδικούν αυξανόμενο μερίδιο της ελληνικής αγοράς.

Παράλληλα, η Italian Motion, μέσω της οποίας εκπροσωπούνται οι FIAT, JEEP και Alfa Romeo και η οποία δεν ενοποιείται στον κύκλο εργασιών του Ομίλου λόγω της εφαρμογής της μεθόδου καθαρής θέσης, πραγματοποίησε πωλήσεις 85,3 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο.

Ο Όμιλος έχει ήδη διευρύνει το χαρτοφυλάκιό του με τις Changan και XPeng, των οποίων η παρουσία στην ελληνική αγορά ξεκίνησε στα τέλη του 2025. Στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες αναμένεται να προστεθούν οι μάρκες Lepas, μέσω της Italian Motion, και AVATR.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η ανανέωση της γκάμας των εμπορικών σημάτων που εκπροσωπεί θα αρχίσει να αποτυπώνεται στα μερίδια αγοράς από το δεύτερο εξάμηνο του 2027, δημιουργώντας προϋποθέσεις ανάκαμψης της εμπορικής δραστηριότητας.

Στο μεταξύ, οι βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες μισθώσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό υποστηρίζονται από στόλο σχεδόν 68.700 οχημάτων. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε περίπου 13.400 νέα αυτοκίνητα.

